Топ-7 летних угроз, с которыми сталкиваются летом владельцы кошек и собак

Для того, чтобы лето стало приятным во всех отношениях для вас и вашего питомца, необходимо не забывать о важных моментах, связанных с безопасностью братьев наших меньших. О том, как избежать проблем и на что стоит обратить внимание в жаркую погоду, рассказали опрошенные KP.RU эксперты.

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Первая угроза: открытые окна

Лето - это не только хорошая погода и солнце, но и жара и открытые окна. Это, к сожалению, "сезон падений" для домашних питомцев, и ни легкая москитная сетка, ни режим проветривания при этом не спасают. Несмотря на то, что многие производители заверяют, что их крепления рассчитаны на вес в 7 кг, в реальной жизни к этому добавляется еще и сила, с которой животное прыгает на сетку, и та просто не выдерживает. Также ваш питомец может попытаться пролезть в приоткрытое окно, и застрять там.

Предотвратить это можно, открывая окна только вне зоны доступа питомца, или же поставив на них специальные сетки с усиленными креплениями.

Вторая угроза: поездки в автомобиле

Прогулка на машине - это не только развлечение для вас и вашего домашнего любимца. Любой громкий хлопок - и животное от испуга может выпрыгнуть из машины на проезжую часть. А если вы резко затормозите - он полетит по салону и сильный удар может быть чреват серьезными последствиями.

"Питомец - тоже пассажир, поэтому правила безопасного нахождения в салоне должны применяться и к нему тоже, - напоминает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.



Он посоветовал перевозить домашних животных в переносках или специальных гамаках. В этом случае прочный и мягкий материал защитит питомца от ударов, а сиденья автомобиля - от неприятных неожиданностей. Важно, чтобы там были отверстия для ремней безопасности, которыми можно закрепить животное.

Третья угроза: остаться в машине взаперти

"Домашних питомцев ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже если вы собрались отлучиться буквально на секунду", - предупреждает ветеринар, врач поведенческой медицины Людмила Коникова.



Она объяснила, что любая машина быстро нагревается - как с включенным, так и с выключенным двигателем.

"От перегрева животное вряд ли спасет немного приоткрытое окно. Ваш любимец может погибнуть буквально в считаные минуты. Поэтому лучший способ предотвратить подобное - это в любой ситуации, выходя из машины, брать питомца с собой", - сказала ветеринар.



Четвертая угроза: тепловой удар

Тепловой удар питомец может получить, даже будучи в квартире рядом с вами. Помните, что в среднем для животных, как и для человека, комфортная температура - ниже +30 градусов. Но все животные по-разному переносят жару.

Например, если у вас брахиоцефальная порода (бульдоги, ши-тцу, чихуа-хуа, кошки-экзоты, британцы, персы), то им важно, чтобы воздух, который они вдыхают, был не слишком горячий.

"Нос у них короткий, и воздух просто не успевает остыть, поэтому перегрев происходит быстрее", - объяснила Коникова.



Чтобы предотвратить тепловой удар, не нужно мочить им шерсть (так можно создать "эффект бани") или направлять прямо на них вентиляторы и кондиционеры. Голубев советует оставлять приоткрытыми форточки и не запирать межкомнатные двери. Если же в квартире солнечно, лучше прикрыть шторы, чтобы помещение не нагревалось. Можно также положить на полу влажное полотенце, чтобы питомец мог на нем лежать.

Пятая угроза: кондиционер

Вентиляторы и кондиционеры использовать летом можно и нужно.Но постарайтесь, чтобы поток воздуха не был направлен на вашего любимца.

"Опасен для животных и большой контраст между температурой на улице и в помещении - оптимальная разница в 5 - 7 градусов", - подчеркнула Коникова.



Шестая угроза: солнечный ожог

У собак и кошек тоже может быть солнечные ожоги. Это выглядит как покраснение кожи, а потом она начинает постепенно слезать. Наиболее подвержены этому "лысые" породы (например, эльфы, сфинксы, бамбино, ксолоитцкуинтли) и короткошерстные породы (бультерьеры, китайские хохлатые, боксеры). И, разумеется, те животные, у которых вместо шерсти пух.

"Для того, чтобы этого не случилось, нужно использовать солнцезащитные кремы, которые предназначены для животных или детей. А еще надевать какую-нибудь одежку, чтобы защитить кожу", - посоветовала Коникова.



Если же солнечный ожог произошел, то в этом случае Голубев рекомендует охладить покрасневшие участки кожи прохладными компрессами. Для более серьезных случаев эксперт рекомендует использовать спрей "Пантенол". Если же появляются волдыри, язвы, или сходит кожа, необходимо обратиться за помощью к ветеринару.

Седьмая угроза: водоемы

Охладиться в воде в жаркий день - совершенно естественное желание. Но не стоит забывать, что сейчас не везде можно купаться с собаками.

Голубев напомнил, что с 1 января 2021 года в РФ вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. На них нельзя приходить с животными, за исключением собак-поводырей. Поэтому если вы планируете отдых рядом с водоемом, обратите внимание на места, в которых запрещено купаться людям, но разрешено гулять с собаками.

Кроме того, старайтесь выбирать водоемы с пологими берегами и без водорослей - чтобы ничто не мешало питомцу спокойно зайти в воду и выйти обратно. Ну и, конечно, следите, чтобы не было течения.