Агроном назвал самых опасных противников дачников

Некоторые сорные растения вывести с участка очень сложно, рассказал агроном Денис Терентьев. В беседе с aif.ru он перечислил самых опасных противников дачников.

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Самым опасным и токсичным из них Терентьев назвал борщевик. Он напомнил, что максимальная неприхотливость растения сочетается с агрессивностью в завоевании жизненного пространства и высокой ядовитостью.

«И потому в очередной раз напомню, что выходить на бой с ним надо в защитном костюме (вполне подойдет дешевый, но достаточно надежный одноразовый вариант), очках, маске и перчатках. И наилучшая стратегия здесь — применение самых сильных гербицидов общего действия», — говорит он.

По словам специалиста, на полное уничтожение растения после обработки уходит до трех недель, после чего остатки сорняка нужно сжечь, а почву перекопать.

Он добавил, что трудно бороться с одуванчиком, который несет угрозу для посадок в огороде и который вывести полностью можно только вручную. Терентьев отметил, что делать это стоит не дожидаясь цветения. Извлекать корни из почвы полностью, до самого кончика.

Трудно, по его словам, избавиться от сныти и мокрицы — их рост нужно подавлять черной пленкой и раскислением почвы, например, с помощью доломитовой муки. Наконец, трудновыводимыми Терентьев назвал осот и пырей, с которыми также порекомендовал бороться вручную, удаляя с корнем.

«Эта процедура проходит полегче, чем с одуванчиком, поскольку корни у осота и пырея тверже и гораздо легче извлекаются целиком, без ненужных поломок», — заключил он.

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