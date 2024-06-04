Эксперт поделилась советами обустройства идеальной зоны барбекю

Алена-Муша Смирнова, дизайнер и основательница дизайн-мастерской Mooshie, поделилась с Mydecor своими рекомендациями по этой теме. Она отметила, что предпочитает, чтобы летние постройки были визуальным продолжением дома и соединялись с ним крытыми переходами по периметру двора. Такой подход имеет массу преимуществ, особенно для круглогодичной эксплуатации.

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Смирнова высказалась в пользу организации стационарной или демисезонной кухни на участке, так как это позволит проводить время на свежем воздухе в компании друзей, не прибегая к необходимости возвращаться в дом.

Также, помимо традиционного камня, рекомендуется рассмотреть вариант с деревянным настилом, частично оторванным от земли, с оформлением места под очаг камнем, галькой или бетоном.

Относительно дизайна барбекюшницы, Смирнова отметила, что идеальный очаг должен сочетать возможность готовить и наслаждаться огнем. Ей нравятся модели с боковыми столешницами, а для атмосферного наслаждения предлагает наблюдать за тлеющими углями сквозь запотевший бокал белого вина.

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