Депутаты Госдумы предложили нумеровать домашних животных

Несколько фракций нижней палаты убеждены, что это поможет сократить популяцию бездомных кошек и собак.

Партия «Справедливая Россия — За правду» отметила, что в Думу часто вносят инициативы по учёту питомцев, чтобы отладить механизм их ответственного содержания. За этот вопрос в правительстве отвечает министерство природы, хотя непосредственно регистрация относится к компетенции Минсельхоза. В итоге вопрос так и не решён, пишут «Известия».

На запрос издания в кабмине ответили, что уже есть поручение президента и правительства в адрес Минприроды. Новшества законопроекта предлагают заводить специальные карточки для животных и присваивать им уникальный буквенно-цифровой ID. Обязательный учёт и идентификацию собак в России ввели больше 20 регионов, в том числе Подмосковье.