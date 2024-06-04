Правда ли, что кошки мяукают только для людей: мнение эксперта

Мяуканье — далеко не единственный способ общения между кошками, напротив, они используют его преимущественно для людей, считает Микель Дельгадо, эксперт по поведению кошек. Об этом эксперт рассказал в интервью порталу Inverse. Тем не менее первое мяуканье котенка — это «крик о помощи», позволяющий привлечь внимание матери. А вот мяуканье взрослых кошек, по мнению специалиста, действительно главным образом «ориентировано на людей, ухаживающих за ними».

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Мяуканье обычно поощряется человеком ответной реакцией, которую кошки способны усвоить. Например, если вы открываете дверь, когда питомец мяукает перед ней, это поведение будет ожидаемым. То же самое с «концертами» около миски. В некотором смысле кошки дрессируют людей, как люди дрессируют животных — молчание нужно «купить» целевым действием. Некоторые владельцы хвостатых задаются вопросом, почему кошка продолжает мяукать, что ни делай.

Дельгадо утверждает, что иногда кошки мяукают только потому, что им нравится общаться со своими хозяевами. «Я думаю, некоторым кошкам действительно нравится знать, что мы уделяем им внимание», — подытожил эксперт. Ранее он объяснил, как признаться в любви на кошачьем языке.