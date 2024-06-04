Как растения влияют на энергетику в доме

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог, Елена Скуратова, поделилась информацией о влиянии определенных растений на энергетику жилого пространства.

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Она отметила, что растения, такие как монстера, диффенбахия, пуансеттия и папоротник, могут оказывать негативное воздействие на энергию дома, поэтому рекомендуется держать их максимум в коридоре, избегая размещения в спальне или зонах отдыха.

— С осторожностью дома следует размещать и кактусы. Их форма и особенно наличие колючек могут стать источником негативной энергии Ша-Ци. Тем более таких растений не должно быть в спальне. А еще в спальне, да и вообще в доме, не стоит держать лианы, так как они символизируют одиночество, — рассказала эксперт в интервью Москве 24.



Растения бонсай, сухие или искусственные цветы также могут иметь неблагоприятное воздействие на энергетику дома, особенно если вы стремитесь к переменам или успеху в карьере.

Ранее неправильный выбор цвета в интерьере может привести к финансовым трудностям и ссорам. Об этом также рассказала Елена Скуратова.