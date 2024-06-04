Шесть нюансов вашего дома, на которые гости обратят внимание первым делом

Не всегда есть возможность поддерживать дом в безупречном состоянии, да и близкие друзья излишний лоск могут принять за демонстрацию скрытности и недоверия.

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Обратите внимание на следующие 6 пунктов — этого достаточно, чтобы ваш дом стал местом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Аромат

В случае когда нужно произвести впечатление, основное внимание, как правило, уделяется тщательной уборке и приготовлению угощений. Однако неприятный запах может испортить все впечатление, даже если это всего лишь «купаж» чеснока и моющего средства. Изысканный, практически неуловимый аромат, напротив, придаст шарма любому помещению. И не забудьте о проветривании — душное пространство со спертым воздухом не понравится никому.

Освещение

Хорошее освещение помогает создать неповторимую уютную атмосферу в вашем доме. И самая распространенная, по мнению дизайнеров, ошибка — полагаться исключительно на верхний источник света. Одинокую тусклую люстру может «спасти» замена ламп на более мощные и яркие. Если о планировании ремонта речи не идет, можно использовать дополнительные настольные и напольные лампы. Не забывайте о температуре света — нельзя сочетать в одной комнате холодные белые и теплые желтые источники света.

Санузел

Вероятно, ваши гости посетят туалет и ванную хотя бы по одному разу, поэтому забывать о чистоте санузла не стоит. Вряд ли кто-то будет проверять чистоту пола белой салфеткой, однако на белом фаянсе любые загрязнения слишком очевидны. Убедитесь, что унитаз выглядит свежим после последней уборки, а на ванной нет полосы, сигнализирующей о вашем любимом количестве воды во время купания. Проверьте, достаточно ли мыла и туалетной бумаги. И по возможности замените полотенце для рук на свежее.

Музыка

Звуковое сопровождение с первых минут задает настроение: одно дело когда в квартире громко работает телевизор, совсем другое — когда звучит инструментальная музыка. Планируете развлечься? Смело включайте танцевальные хиты. Поболтать по душам? Подойдет что-то спокойное и фоновое. Если составлять особый плейлист вам уже некогда, а стандартные подборки набили оскомину, на этот случай есть один надежный лайфхак: включайте саундтрек к любимому сериалу.

Растения

Люди делятся на два типа: одни при виде домашнего «сада» рассыпаются в комплиментах, другие — честно признаются, что загубили не один цветок. В любом случае растения заметно оживляют интерьер, даже если ваш максимум — это букет из ближайшего магазина. Опытным цветоводом для озеленения жилища быть совсем необязательно — возможно, вам нужны эти 7 комнатных растений для начинающих, которые стерпят почти все.

Температура воздуха

О температуре в помещении, как и о вкусах, спорить бесполезно — что одному «жара», то другому «ледниковый период». И тем не менее существует общепринятая комнатная температура, которая удовлетворит большинство: во всяком случае, никто не будет обливаться потом или дрожать от холода. Для жилых помещений — это примерно +22 градуса по Цельсию. Детали интерьера будут волновать гостей в последнюю очередь, если находиться в вашем доме физически некомфортно.