Эксперт объяснил, почему кошки пьют воду аккуратнее собак

Собаки и кошки действительно пьют воду немного по-разному. Вот что показали научные работы.

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Согласно результатам одного исследования, у собак на процесс питья влияет непостоянная инерция с ускорением, а у кошек — стабильная инерция. Эффективнее всего из них пьют кошки.

С помощью своего языка кошки во время питья вытягивают водяной столб. В результате разбрызгивания жидкости не происходит, а частота повторяющихся действий может равняться 4 Гц.

Кроме того, причина аккуратного питья кошек в том, что у них на морде много волосков, обладающих высокой чувствительностью. Мочить их в целом не очень приятно.

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Собаки зачерпывают жидкость, складывая язык в виде ковша. Образуется он в нижней части челюсти. Когда питомец вытаскивает из жидкости язык, то большая часть воды разбрызгивается. Также собаки в целом двигают во время питья языком быстрее, чем кошки.