Почему не стоит часто скашивать ядовитые сорняки

Американские биологи из Университета штата Арканзас и других научных учреждений выяснили, что некоторые ядовитые сорняки становятся более устойчивыми, если пытаться избавиться от них с помощью частого скашивания. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Команда изучила сорное растение Solanum elaeagnifolium, также известное как паслен лохолистный, которое распространено в Северной и Южной Америках, а также встречается в ЮАР, Греции и других регионах. Сорняк можно узнать по фиолетовым цветам. Он плодоносит ягодами, токсичными для человека и животных.

Ученые в течение пяти лет наблюдали за полями в штате Техас, которые косили с разной частотой. Как показал анализ, чем чаще паслен подвергался скашиванию, тем живучее он становился с каждым новым поколением. Корни новых растений начинали проникать глубже в землю на глубину до полутора метров, на стеблях появлялось больше шипов, а цветы стали более токсичными для поедающих их гусениц.

Кроме того, паслен начал производить семена с разным временем прорастания, что позволило ему обеспечить выживание в течение длительного времени. Таким образом, борьба с сорняком постепенно превратила его в суперсорняк.

Исследователи отметили, что эти защитные механизмы требуют создания новых подходов для борьбы с некоторыми видами сорных растений.

Ранее ученые назвали растения, которые можно опрыскивать гербицидами от сорняков.