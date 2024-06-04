Нужно ли после покупки стирать одежду

Вещи в магазинах при покупке обычно выглядят чистыми. Но, может быть, их лучше постирать перед тем, как носить?

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Новая одежда кажется на первый взгляд чистой. Однако это впечатление может быть обманчивым. На вещах могут накапливаться загрязнения, бактерии, пыль, химические вещества. Они могут привести к развитию болезней, особенно если человек склонен к аллергии и имеет слабый иммунитет.

Часто производители для улучшения внешнего вида одежды применяют различные химические компоненты. Они способны вызвать аллергическую реакцию.

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Кроме того, одежду до вас могли примерять в магазине другие люди. Это повышает риск передачи бактерий и микробов от человека к человеку.

Обязательно нужно после покупки стирать такие вещи, как нижнее, постельное бельё, одежда, которая непосредственно контактирует с кожей.