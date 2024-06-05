Американец побывал в России и описал местные квартиры фразой «очень бедно»

Житель Соединенных Штатов побывал в России и описал местные квартиры фразой «очень бедно». Своими впечатлением он поделился с российским тревел-блогером, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Американец рассказал, что посещал Россию дважды. Первый раз ему пришлось снимать квартиру, поскольку бюджет был ограничен, а цены на приличные отели в столице были слишком высокими.

«Квартиры были чистыми, просторными, ремонт довольно минималистичен, — отметил он. — Ожидал ковры на стенах, коллекции матрешек, балалайку, однако все оказалось очень современно».



При этом мужчина пожаловался, что в квартирах отсутствовали некоторые базовые вещи.

«Смотрел огромное количество объявлений посуточной аренды. Только вдумайтесь: телевизор считается плюсом, — пояснил он. — Даже в самой забытой богом деревне Алабамы большой телевизор есть даже в последней халупе».



Иностранец пришел к выводу, что Россия развиваются чуть медленнее Алабамы.

«Кстати, кондиционеры здесь тоже считаются роскошью, которую обязательно упоминают в преимуществах», — подчеркнул он.



Ранее российская тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.