Откуда в ванной зловонный запах и как с ним бороться

Ванная комната должна быть оазисом чистоты и свежести, но иногда здесь появляется неприятный запах, который может испортить впечатление. Откуда же он берется и как с ним бороться? "Рамблер" ответит на эти вопросы.

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Причины

Засоры в канализации

Одной из самых частых причин неприятного запаха являются засоры в трубах. Со временем в них накапливаются волосы, мыло, жир и другие органические материалы, что приводит к застою воды и росту бактерий. Регулярная чистка труб с помощью специальных средств или механическое удаление засоров с помощью вантуза или сантехнического троса.

Сухой гидрозатвор (сифон)

Сифон под раковиной или ванной содержит воду, которая действует как барьер для запахов из канализации. Если этот барьер пересыхает, запахи могут проникать в ванную комнату. Убедитесь, что гидрозатвор всегда заполнен водой. Если ванная долго не используется, периодически запускайте воду, чтобы поддерживать уровень воды в сифоне.

Грибок и плесень

В условиях высокой влажности ванная комната становится идеальной средой для роста плесени и грибка. Они не только портят внешний вид, но и выделяют неприятный запах. Регулярно проветривайте ванную комнату, используйте вытяжку и влагопоглотители. Поражённые поверхности очищайте с помощью специальных антисептиков и антигрибковых средств.

Поврежденная сантехника

Старые или поврежденные трубы и сантехника могут стать источником неприятного запаха из-за коррозии, протечек или скоплений грязи. Проверьте состояние труб и сантехнических приборов. При необходимости замените их или вызовите профессионального сантехника для проведения ремонта.

Затхлость в стиральной машине

Стиральные машины могут стать источником затхлого запаха из-за скопления грязи, моющих средств и застоявшейся воды в уплотнителях дверцы. Регулярно чистите стиральную машину, проводите стирку на высоких температурах с использованием специальных чистящих средств для удаления грязи и плесени.

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Способы устранения

Промывка труб и сифонов

Используйте смесь из соды и уксуса для чистки труб. Насыпьте половину стакана соды в слив, затем влейте половину стакана уксуса. Закройте слив пробкой и подождите 15 минут, затем промойте горячей водой.

Устранение плесени и грибка

Приготовьте раствор из воды и белого уксуса в пропорции 1:1 или используйте готовые антигрибковые средства. Обработайте поражённые участки и оставьте на 10-15 минут, затем тщательно промойте и просушите поверхность.

Проветривание и использование вытяжки

Установите вытяжной вентилятор в ванной комнате и включайте его во время и после принятия душа или ванны. Открывайте окна и двери для обеспечения циркуляции воздуха.

Использование ароматизаторов

Используйте специальные ароматизаторы для ванной комнаты или натуральные абсорбенты запаха, такие как активированный уголь или содовые пакеты. Разместите их в углах ванной комнаты и меняйте регулярно.

Регулярная чистка стиральной машины

Запустите стиральную машину на максимальной температуре с пустым барабаном, добавив в него специальное средство для очистки или стакан белого уксуса. Протрите уплотнители дверцы и оставьте дверцу открытой для проветривания.

Профилактика

Поддерживайте чистоту: регулярно убирайте ванную комнату, чистите трубы и сифоны, удаляйте плесень и грибок.

регулярно убирайте ванную комнату, чистите трубы и сифоны, удаляйте плесень и грибок. Контролируйте влажность: используйте вытяжки, влагопоглотители и проветривайте помещение.

используйте вытяжки, влагопоглотители и проветривайте помещение. Следите за состоянием сантехники: регулярно проверяйте трубы и сантехнические приборы, устраняйте протечки и заменяйте изношенные элементы.

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