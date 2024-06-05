Эксперты посоветовали рецепт универсальной подкормки для посадок

Большинство огородников уже пересадили огурцы, томаты и перцы в теплицы и открытый грунт. Самое время позаботиться и о подкормках для них.

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Опытные огородники советуют самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставить растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.

Для этого нужно развести грамм борной кислоты в литре воды. Лучше всего добавить ее сначала в стакан кипятка, чтобы кислота лучше растворилась, а потом поместить раствор в воду. В получившуюся смесь нужно добавить 1 мл любого гумата.

Огородники рекомендуют опрыскивать листья удобрением. Оно подойдет для кабачков, томатов, огурцов, перца и даже цветов. Повторять опрыскивание нужно раз в неделю. Такая подкормка обеспечит рекордный урожай.

Ранее биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.