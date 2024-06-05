Гастроэнтеролог раскрыл полезные свойства диких растений на дачном участке

Гастроэнтеролог Кашух: в двудомной крапиве много витаминов С, В6, В9 и В12. Дикие растения, которые растут в огороде, обычно расцениваются как сорняки. Крапива, сныть или клевер — как правило, их скашивают или выбывают, считая, что пользы от этих трав немного. Но на деле в некоторых съедобных дикоросах полно пользы. Разбираемся, чем полезно варенье из одуванчиков и щи из крапивы.

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Крапива

Особенную ценность представляет двудомная крапива, рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В начале лета у растения ещё молодые листики, оно почти не жжётся. Их можно обдать кипятком и добавить в салат или сварить щи, объяснил медик.

В крапиве много витаминов группы В и витамина С, которые зарядят бодростью, укрепят кости и иммунитет. В то же время у некоторых растение может вызвать аллергию, предупредила Кашух.

Одуванчик

На его основе готовят мази и лосьоны, но и на кухне растение тоже может пригодиться. Из цветков, например, готовят варенье, молодые листья добавляют в чай и салат, из корня делают настойки и отвары.

Одуванчики богаты витаминами А, С, В1 и В2, необходимыми для иммунитета, нормального метаболизма и пищеварения.

Сныть

Этот многолетний сорняк можно добавлять в салаты и супы, а ещё использовать как начинку для пирогов. Растение пополнит запасы витамина С, бета-каротина, железа, кальция и калия. То есть пойдёт на пользу иммунной системе, работе сердца и сосудов, костям, ногтям и зубам.

Клевер

Луговой клевер используют как добавку в чай или как зелень для салата. Он содержит А, В, С, Е, К, каротин, фосфор, кальций, магний и эфирные масла.

Врач отметила, что нужно соблюдать меру и не налегать на эти растения в надежде оздоровиться. Также нельзя собирать растения для употребления в пищу рядом с дорогами, фабриками и заводами.

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