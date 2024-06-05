Как проверить, что кошка откликается на свое имя

По словам самарского зоопсихолога Ланы Петренко, кошки откликаются на свое имя подходом к человеку, поворотом головы, вокализацией (мяуканье, например) или подергиванием уха.

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Проверить это можно с помощью знакомого, который должен позвать питомца по кличке, объяснила Лана Петренко ИА Sovainfo.ru.

Специалист добавил:

"Есть еще один тест. Хозяева произносят слова, созвучные с именем, и смотрят реакцию. Животные постарше, уже с опытом, справляются с задачей легче и четко реагируют именно на кличку. В то время как молодые (до 5 лет) реагируют по-разному. В среднем кошка может запомнить и легко распознавать до 50 слов, но бывают и исключения, когда питомец запоминает больше."



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