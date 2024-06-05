Зоопсихолог рассказал, как обустроить быт двух кошек

Также для двух животных необходимо закупить три лотка.

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"Кошки - ужасные собственники, поэтому все должно быть индивидуально, - напоминает специалист. - Редко кому везет, и питомцы быстро подстраиваются под новые условия. Чаще всего на практике мы видим агрессию к соседу или хозяину."



Как правило, проблемы выражаются через метки, ночные крики и внезапные болезни.

"При этом животные вообще не умеют мстить. У нас разный с ними спектр эмоций. Причем речь идет о причинно-следственных связях, слишком сложная цепочка. У питомцев все просто: мне плохо - нужно как-то помочь себе."



Для организации комфортного быта двух четвероногих зоопсихолог советует грамотно распределять между ними ресурсы: лотки, миски, лежанки и другие вещи.

"Если кошка попала в новое помещение, идеально на какое-то время поместить ее в отдельную комнату. Обязательно - с окном, - объяснила Лана Петренко. - Там важно правильно распределить ресурсы - расставить миски и лотки. Их нельзя ставить рядом друг с другом, около входной двери или в проходах."



Дополнительно стоит разделять посуду для еды и воды.

"Если вы видите, что кошкам некомфортно есть друг с другом, лучше поставить миски в разных помещениях и кормить их отдельно, - заявляет зоопсихолог. - Можно обтереть хлопковой тканью шерсть питомцев и обменяться запахами дистанционно."



Лотки тоже желательно разместить в разных комнатах, в тихих местах и вдали от мисок.

"Кошачий комплекс лучше поставить в комнате, где хозяин чаще всего проводит время, рядом с окном, чтобы питомец мог наблюдать за улицей, - уточнила Лана Петренко. - Если такой возможности нет, то нужно расположить его так, чтобы у животного был максимальный обзор на территорию."



В прошлом месяце аналитики выяснили, что каждый пятый россиянин хотел бы приходить на работу с питомцем.