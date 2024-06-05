Специалисты рассказали, как рационально использовать ресурсы на кухне

Также вместо электрического иногда можно применять обычный чайник. Так снизится потребление электроэнергии.

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"Перед тем, как ставить готовое блюдо в холодильник, обязательно полностью его остудите - при комнатной температуре или на балконе, - добавили эксперты. - Если этого не сделать, на охлаждение горячей еды уйдет много энергии."



Специалисты рекомендуют и оптимизировать потребление воды. В частности, фрукты, овощи и ряд других продуктов можно мыть в емкости.

"Наливайте для приготовления пищи строго необходимое количество жидкости, - объяснили представители проекта здоровое-питание.рф. - Например, чтобы сварить пару яиц или кусочек мяса, необязательно брать большую кастрюлю на несколько литров."



При этом мыть посуду необходимо сразу после еды. При нехватке времени ее можно замочить. Так она отмоется быстрее.

Отдельно специалисты напомнили, что нужно регулярно размораживать морозильную камеру и холодильник. Их рекомендуют ставить подальше от плиты и духовки, а между холодильником и стеной должно быть несколько см пространства.

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