ПУ кожа: чем она лучше кожзама
В мире моды и дизайна интерьера важным аспектом является выбор материала, который сочетает в себе эстетические и функциональные характеристики. Одним из ярких примеров такой комбинации является ПУ кожа, которая становится все более популярной благодаря своим уникальным свойствам. Подробнее о ней расскажет "Рамблер" .
Что такое ПУ кожа?
ПУ кожа (полиуретановая кожа) представляет собой синтетический материал, имитирующий натуральную кожу. В отличие от кожзама, который также является искусственной кожей, ПУ кожа обладает рядом уникальных свойств, делающих ее более предпочтительной в применении.
Свойства:
- Долговечность: устойчива к износу, что делает ее идеальной для использования в мебельной и автомобильной промышленности, а также в производстве обуви и аксессуаров.
- Влагостойкость: в отличие от натуральной кожи, не впитывает влагу, что делает ее легкой в уходе и чистке.
- Экологичность: считается более экологически чистой альтернативой натуральной коже, так как ее производство не требует использования животных.
- Гибкость: обладает высокой гибкостью и эластичностью, что делает его удобной для работы и использования.
- Эстетичность: имитирует широкий спектр текстур и цветов, предлагая дизайнерские решения на любой вкус.
Этапы производства:
- Подготовка подложки: Основа для ПУ кожи обычно изготавливается из тканевого материала, такого как хлопок или полиэстер. Эта подложка придает материалу прочность и устойчивость.
- Нанесение полиуретанового покрытия: На подготовленную подложку наносится слой полиуретана. Этот процесс может включать несколько этапов, таких как нанесение грунтовочного, основного полиуретанового и защитного покрытия.
- Формирование текстуры: После нанесения полиуретанового слоя материал проходит через тиснение, чтобы придать ему текстуру, имитирующую натуральную кожу.
- Вулканизация: в ходе этого процесса полиуретановое покрытие становится твердым и прочным. Это нужно для придания материалу необходимых физических свойств, таких как устойчивость к износу и эластичность.
Как разгладить экокожу, чтобы не сжечь
Почему ПУ кожа лучше кожзама?
- выглядит и ощущается более естественно по сравнению с кожзамом, что придает изделиям из этого материала более престижный и дорогой вид.
- более устойчива к трещинам и разрывам, чем кожзам. Это делает ее более долговечной и надежной для повседневного использования.
- мягче и приятнее на ощупь, что увеличивает комфорт использования изделий из этого материала.
- обладает лучшими воздухопроницаемыми свойствами, что предотвращает накопление тепла и влаги, делая изделия более комфортными в использовании.
- лучше противостоит воздействию ультрафиолетового излучения, что предотвращает выцветание и деградацию материала под воздействием солнечного света.
ПУ кожа представляет собой инновационный материал, который сочетает в себе преимущества натуральной кожи и современные технологии производства. Она являет собой идеальное сочетание эстетики, долговечности и комфорта.
Ранее мы писали, как вернуть цвет потускневшим вещам.