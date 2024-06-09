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ПУ кожа: чем она лучше кожзама

В мире моды и дизайна интерьера важным аспектом является выбор материала, который сочетает в себе эстетические и функциональные характеристики. Одним из ярких примеров такой комбинации является ПУ кожа, которая становится все более популярной благодаря своим уникальным свойствам. Подробнее о ней расскажет "Рамблер" .

ПУ кожа: чем она лучше кожзама
© dreamstime.com

Что такое ПУ кожа?

ПУ кожа (полиуретановая кожа) представляет собой синтетический материал, имитирующий натуральную кожу. В отличие от кожзама, который также является искусственной кожей, ПУ кожа обладает рядом уникальных свойств, делающих ее более предпочтительной в применении.

Свойства:

  • Долговечность: устойчива к износу, что делает ее идеальной для использования в мебельной и автомобильной промышленности, а также в производстве обуви и аксессуаров.
  • Влагостойкость: в отличие от натуральной кожи, не впитывает влагу, что делает ее легкой в уходе и чистке.
  • Экологичность: считается более экологически чистой альтернативой натуральной коже, так как ее производство не требует использования животных.
  • Гибкость: обладает высокой гибкостью и эластичностью, что делает его удобной для работы и использования.
  • Эстетичность: имитирует широкий спектр текстур и цветов, предлагая дизайнерские решения на любой вкус.

Этапы производства:

  1. Подготовка подложки: Основа для ПУ кожи обычно изготавливается из тканевого материала, такого как хлопок или полиэстер. Эта подложка придает материалу прочность и устойчивость.
  2. Нанесение полиуретанового покрытия: На подготовленную подложку наносится слой полиуретана. Этот процесс может включать несколько этапов, таких как нанесение грунтовочного, основного полиуретанового и защитного покрытия.
  3. Формирование текстуры: После нанесения полиуретанового слоя материал проходит через тиснение, чтобы придать ему текстуру, имитирующую натуральную кожу.
  4. Вулканизация: в ходе этого процесса полиуретановое покрытие становится твердым и прочным. Это нужно для придания материалу необходимых физических свойств, таких как устойчивость к износу и эластичность.

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Почему ПУ кожа лучше кожзама?

  • выглядит и ощущается более естественно по сравнению с кожзамом, что придает изделиям из этого материала более престижный и дорогой вид.
  • более устойчива к трещинам и разрывам, чем кожзам. Это делает ее более долговечной и надежной для повседневного использования.
  • мягче и приятнее на ощупь, что увеличивает комфорт использования изделий из этого материала.
  • обладает лучшими воздухопроницаемыми свойствами, что предотвращает накопление тепла и влаги, делая изделия более комфортными в использовании.
  • лучше противостоит воздействию ультрафиолетового излучения, что предотвращает выцветание и деградацию материала под воздействием солнечного света.

ПУ кожа представляет собой инновационный материал, который сочетает в себе преимущества натуральной кожи и современные технологии производства. Она являет собой идеальное сочетание эстетики, долговечности и комфорта.

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