Ветеринар назвал продукты, которыми не стоит кормить собаку

Врач-ветеринар Тиффани Руис-Дасильва рассказала, чем нельзя кормить собак и какие риски это в себе несет. Эксперт опубликовала соответствующий пост в личном блоге. В немилость эксперта попали сырые яйца и мясо.

© Super.ru

«Исследования показывают, что белок в сырых яйцах усваивается хуже, чем в вареных. Они также могут содержать вредные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка, которые могут вызвать пищевое отравление как у собак, так и у людей», — высказалась специалист.



Сырое мясо под запретом по той же причине — без тепловой обработки оно может быть опасно для вашего четвероного друга, каким бы «хищником» вы его ни считали.

«Сырое мясо также содержит большое количество вредных бактерий», — подчеркнула Тиффани.



Ранее специалист по поведению кошек Микель Дельгадо объяснил, как признаться кошке в любви на ее языке. Также Super писал, как можно сделать свою собаку счастливой.