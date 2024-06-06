Опытные садоводы объяснили, зачем после дождя поливать грядки

Оказывается, многие дачники совершают одну и ту же ошибку, которая не дает огородным культурам расти в полной мере. Однако бывалые садоводы рассказали, что нужно делать после каждого дождя, чтобы собирать горы урожая.

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Агроном Ксения Давыдова рассказала, что после дождя грядки необходимо поливать. Эксперт объяснила, что после осадков грунт становится мягким, благодаря чему он лучше впитывает влагу. В этом случае вода будет проникать глубже, обеспечивая запас влаги, достаточный для огородных культур.

"Важно не переусердствовать с поливом, чтобы не навредить растениям излишком влаги. Нужно соблюдать баланс и ориентироваться на признаки дефицита влаги в почве", — отметила агроном.



Чтобы определить влажность земли, можно взять тонкую деревянную палочку и воткнуть ее в почву. Если после извлечения она останется чистой, значит землю нужно полить. А после дополнительного полива Давыдова советует замульчировать грядки.

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