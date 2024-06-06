Малышева подсказала действенный метод борьбы с тараканами и клопами

Избавить жилье от тараканов, клопов и муравьев помогут санитарно-эпидемиологические службы, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. Она отметила, что сегодня используют препараты, безопасные для людей и животных.

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Представитель санитарно-эпидемиологической службы Михаил Котиков объяснил, что перед приглашением специалистов нужно выполнить несколько условий. Так, важно предварительно закрыть все продукты питания, убрать полотенца, зубные щетки и другие вещи личной гигиены, чтобы на них не попал препарат. После того как эксперты проведут обработку, помещение нужно проветривать минимум один час.

Офтальмолог Михаил Коновалов напомнил, что самая большая проблема с тараканами заключается в том, что они переносят инфекции. Они могут переносить кишечную инфекцию, в частности сальмонеллу. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что клопы не менее опасны.

"Клопы живут и спят вместе с нами в нашей кровати. С ними есть несколько неприятностей. Они умудряются выпить нашей крови, сделать ранку и внести туда антигены, аллергены. Плохо то, что мы во сне себя не контролируем и начинаем расчесывать места укусов, возникают раны, в которые чаще всего попадают стафилококковая и стрептококковая инфекции", — пояснил врач.



Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ольга Трофимова предупредила, что человек может подцепить постельных клопов в поезде, метро или электричке. Она отметила, что насекомое распространено повсеместно и питается кровью позвоночных, часто встречаясь в городских квартирах.

По ее словам, следы присутствия клопов можно обнаружить в виде черных точек или коричневых пятен на подушках, креслах, постельном белье.