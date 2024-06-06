Садовод рассказал, какие растения подойдут для создания клумбы

Однолетние растения подойдут для создания клумбы на дачном участке. Об этом рассказала ведущая программы «Дачные феи», садовод и ландшафтный дизайнер Ольга Платонова, передает Pravda.Ru.

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«Однолетние растения цветут долго, практически все лето, то есть от начала лета до заморозков. Поэтому это самый оптимальный вариант», — сказала садовод.



По ее словам, для создания цветника можно использовать неприхотливые цветы. Она уточнила, что к ним относятся тагетес, бегония вечноцветущая и алиссум медовый. Эти растения неприхотливы и будут радовать ярким цветением, заключила Платонова.

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов до этого говорил, что на даче в средней полосе России можно вырастить почти любые экзотические фрукты и ягоды, в том числе, черешню, а также дыню и арбузы правильного сорта. Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова, в свою очередь, добавила, что на садовом участке можно вырастить сладкий виноград, который будет сложно отличить от магазинных «дамских пальчиков».