Остеопат объяснил дачникам, как бороться с «прострелами» в спине

Дачники нередко сталкиваются с таким недугом, как «прострел» спины, который ни в коем случае нельзя лечить с помощью массажа, рассказал изданию «Доктор Питер» остеопат Дмитрий Симкин. По его словам, в первую очередь нужно устранить симптомы.

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Врач призвал как можно быстрее обратиться к специалистам, если спину «прострелило». Профессионалы называют эту травму термином люмбаго или люмбалгией.

Когда острая боль пройдет, необходимо заняться поиском причин «прострела», посоветовал Симкин. Чаще всего причиной перекоса диска, из-за которого, и возникает грыжа, оказывается давняя травма или воспаление.

При возникновении «прострела» я категорически не рекомендую просить близких сделать вам массаж или начинать лечение с мануальной терапии. Без понимания истинных причин возникновения боли такие методы будут лишь сильнее дестабилизировать организм, — обратил внимание врач.



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