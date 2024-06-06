Семь признаков, что вам нельзя заводить собак и кошек: не спешите с покупкой

Решение купить или взять животное из приюта не должно быть импульсным — важно все обдумать и убедиться, что питомец станет для вас членом семьи, а не обузой. Совпадения по следующим пунктам говорят о том, что торопиться вам не стоит.

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Вы в восторге от щенков и котят

Беззащитные крошечные животные похожи на плюшевых: в симпатии к ним нет ничего зазорного. Но если интерес к взрослым животным у вас практически отсутствует, стоит задуматься, насколько вы готовы ухаживать за собакой или кошкой как минимум следующие 10 лет. Тем более не стоит дарить милых кошечку или собачку ребенку под его ответственность — лежит она прежде всего на вас, взрослом человеке.

Есть подозрение на аллергию

Разобраться с особенностями своего здоровья лучше заранее. Тем более глупо покупать животное, когда симптомы аллергии уже были замечены при контакте с собаками или кошками ранее. У вас, конечно, появится «уважительная» причина избавиться от нового члена семьи, но где окажется животное далее — вот в чем вопрос. Для заболевания характерны кашель, заложенность носа, ощущение «песка» в глазах, чихание, дискомфорт в горле и другие симптомы вплоть до удушья. Также возможны кожные реакции.

Вы не справились с рыбками

Конечно, рыбки не скулят и не мяукают, однако требуют внимания и заботы. Помимо кормления, важно вовремя обращать внимание на симптомы болезней, следить за качеством воды и чистотой фильтров. Если ваша попытка завести рыбок стала историей с печальным концом, вероятно, и ваши четвероногие друзья в перспективе станут жертвами вашей забывчивости и невнимательности, как и экс-жители аквариума.

У вас не хватает денег на себя

Собаки, как и кошки, в плане склонности к болезням во многом похожи на людей. Кто-то может похвастаться отменным здоровьем, а кто-то частый гость врачей. Образ жизни, иммунитет, наследственность, экология — все это влияет на состояние здоровья и в конечном счете — на продолжительность жизни. Нередко животные, особенно ряда популярных пород, нуждаются в серьезном лечении, не говоря уже о базовом содержании в виде корма, прививок, игрушек и так далее.

Ваш подоконник превратился в гербарий

Нередко нам сложно признать собственные недостатки. Поэтому трезво оценить ситуацию поможет взгляд на себя со стороны. Обратите внимание на ваши комнатные растения. Если с ними все в порядке, вы не пропускаете время полива и с радостью возитесь с удобрениями — вероятно, вы справитесь и с уходом за животными. Если ваши «зеленые» питомцы засохли и превратились в унылый гербарий — экспериментировать с пушистыми, вероятно, не стоит. Животные так же рискуют столкнуться с безучастностью к их потребностям.

Вы меняете хобби как перчатки

В том, чтобы быть увлекающимся человеком, есть свои плюсы. В таком случае вы, вероятно, на все руки мастерица и можете похвастаться невероятно широким кругозором. Но в то же время ваша страсть к познанию нового может стать серьезным препятствием к решению завести кошку или собаку. Вязание крючком, рисование и фотографию при желании можно бросить хоть после первого занятия — а животное с вами надолго. Не пропадет ли к нему интерес?

Вас почти не бывает дома

Специалисты не скрывают, что домашние животные, особенно собаки, нуждаются во внимании хозяина. Однако многие заводчики ставят свои интересы выше интересов питомца и оставляют четвероного друга одного не только на 8, но и на 12 часов в сутки. Полбеды если такой образ жизни компенсируется двухчасовыми прогулками утром и вечером. Животное, скорее всего, сможет адаптироваться к одиночеству, но и человек может адаптироваться к заключению в одиночной камере, но это мало похоже на образцовую жизнь, не правда ли?

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