Ученые назвали лучший способ ускорить дрессировку собак

Венгерские ученые-этологи из Будапештского университета имени Этвёша Лоранда выяснили, как эффективнее всего дрессировать собак. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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«Для домашних собак естественно и обычно учиться в эмоционально заряженных социальных ситуациях либо у своих владельцев, либо у дрессировщиков. Однако наши знания об этом процессе до сих пор в основном основаны на исследованиях на людях и лабораторных грызунах. Нашей целью было изучить это явление на собаках, поскольку исследовать этот вид интересно не только как модельное животное, но и само по себе», — объяснила ведущий автор работы, доктор Вивьен Райхер.



В ходе эксперимента команда проверила два подхода к обучению псов. В первом питомца награждали лакомством, похвалой и лаской за успехи, и не ругали за промахи. Во втором собак не хвалили и не гладили, а лишь давали угощение при верном выполнении заданий и бранили за неправильное поведение.

После тренировок животных отправили спать в лабораторию, где изучали их мозговую активности с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). ЭЭГ позволила оценить консолидацию памяти и запоминание новой информации.

Результаты показали, что второй тип обучения вызывал больший стресс у питомцев. Они стремились оставаться рядом со своими хозяевами и дольше спали.

Когда собак хвалили и гладили, они эффективно усваивали новые знания, но при этом меньше уставали и испытывали меньше стресса.

По словам ученых, открытие не только дает более глубокое понимание процесса обучения животных, но и может улучшить освоение новых знаний у людей.