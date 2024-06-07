Эксперты рассказали об особенностях шпица, как за ним ухаживать, характере и питании

Померанский шпиц — одна из самых популярных пород собак не только в России, но и во всем мире. Ее выбирают из-за миниатюрного размера, дружелюбного характера и красивой, даже игрушечной внешности. Однако, как и многие другие питомцы, они не любят оставаться в одиночестве и требуют определенных условий содержания и ухода. Подробнее о том, какой характер у померанских шпицев и как правильно о них заботиться, — в материале «Ленты.ру».

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Общие данные о померанских шпицах

Название породы: немецкий шпиц-той или померанский шпиц;

Годы появления породы: XIX век;

Вес: до 3 килограммов;

Высота в холке: от 18 до 24 сантиметров;

Продолжительность жизни: 12-16 лет;

Стоимость щенков: 60-150 тысяч рублей;

Окрас шерсти: белый, черный, серый, оранжевый и другие;

Внешний вид: главная особенность померанских шпицев — густая пушистая шерсть, состоящая из двух слоев: подшерстка и длинного внешнего волоса. Глаза маленького размера, темные. Хвост пушистый, уши острые.

Где и когда появились померанские шпицы

Дальними предками этой породы являлись сильные и выносливые торфяные собаки, которых использовали для передвижения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.

«Еще более близкие родственники шпицев появились в Померании. Вес их был около 15 килограммов», — объяснила собеседница.



В начале XVIII века крупных предков шпицев использовали для охраны, охоты и езды.

В середине XVIII века этих животных стали использовать в качестве пастушьих собак. А в 1761 году двух крупных шпицев завела королева Шарлотта, жена короля Соединенного королевства Великобритании и Ирландии Георга III.

Однако более активный интерес к породе проявила внучка королевы Шарлотты — королева Виктория. В 1888 году она завела себе померанского шпица по имени Марко. Пес не раз выигрывал на различных выставках собак, и к концу XIX века эта порода стала пользоваться большой популярностью среди знати Великобритании.

Марко был довольно маленьким и весил всего порядка пяти килограммов. Считается, что это понравилось королеве, и с ее подачи началось разведение более миниатюрных представителей породы, которых стали называть «той-померанами».

Официально породу признали в 1900 году, тогда же ее внесли в реестр Американского клуба собаководства. Сегодня эти питомцы входят в число самых популярных в мире.

Как FCI классифицирует померанских шпицев?

Международная кинологическая федерация (FCI) выделяет отдельную группу под названием «Шпицы и примитивные породы собак». При этом померанских шпицев не выделяют в отдельную породу — их относят к немецким шпицам.

Вместе с ними туда входят:

Немецкий вольфшпиц (Кеесхонд);

Большой немецкий;

Шпиц средний немецкий;

Шпиц малый немецкий шпиц.

Как выглядят померанские шпицы

В стандарте Российской кинологической федерации (РКФ) опубликованы главные особенности породы.

Голова среднего размера, формой похожа на лисью. Нос маленький, круглый, чисто-черный или коричневый (у коричневых шпицев);

Прикус ножницеобразный, 42 зуба;

Глаза миндалевидные, среднего размера. Всегда темные и посажены чуть косо;

Уши острые, треугольные, маленькие, находятся близко друг к другу;

Шея средней длины, вокруг нее воротник-грива из шерсти;

Спина короткая, прямая, крепкая;

Хвост посажен высоко, длина средняя. Он поднимается и закручивается к спине, иногда образуя сразу два завитка. Покрыт густой красивой шерстью;

Когти и подушечки лап темные. Конечности с развитой мускулатурой, крепкие.

Померанские шпицы часто имеют белую, черную, коричневую, рыжую или серую шерсть. Окрас может быть и другого цвета, причем не только однотонный, но и пятнистый

«Внешний вид шпица отличается от других пород шикарной густой шерстью, которая состоит из двух слоев: плотного подшерстка и длинного остевого волоса, и покрывает туловище», — отметила Анастасия Варфоломеева.



Особенности характера померанского шпица

Померанские шпицы тяжело переносят длительное одиночество, любят гулять и играть. Людям, которые постоянно уезжают в длительные командировки, не стоит заводить таких собак: они будут очень скучать и потеряют прежнюю игривость.

Также нельзя забывать, что шпиц — одна из самых громких пород. Он может реагировать лаем на любой звук, который сочтет подозрительным.

«Заводя шпица, нужно быть готовым к тому, что квартира всегда будет под защитой маленького четвероногого друга, который может громким лаем приветствовать или прогонять приходящего курьера и даже приятеля», — Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт.



Склонность к громкому лаю у шпицев можно скорректировать, если вовремя начать с ними заниматься. Если же пустить все на самотек, перевоспитать взрослую собаку будет сложно. С другой стороны, любовь к лаю можно назвать положительной чертой шпицев, так как она превращает их в отличных охранников.

Отношение к людям

В большинстве своем шпицы считаются достаточно добродушными собаками, которые прекрасно взаимодействуют с хозяином и близкими людьми. По мнению Анастасии Варфоломеевой, померанцы очень социальны и нуждаются во внимании и совместном времяпрепровождении с любимым человеком.

«Но, конечно, это зависит от воспитания и дрессировки, приучения и правильной адаптации. Ведь поведение собаки в большинстве своем формируется самим владельцем», — пояснила собеседница.



Если заниматься воспитанием щенка, то любые возможные проблемы с агрессией по отношению как к взрослым, так и к детям можно в корне устранить. Но чтобы шпиц привык к обществу дошкольников, забирать его в семью стоит совсем маленьким.

Дело в том, что у щенка процесс адаптации проходит быстрее, рассказала в беседе с «Лентой.ру» бренд-менеджер бренда товаров для домашних животных Triol Александра Шикина. Если его не приучить к шумному вниманию со стороны ребенка, домашний любимец будет больше наблюдать со стороны, чем участвовать в играх.

Отношение к другим животным

Несмотря на миниатюрные размеры и игрушечный внешний вид, померанцы очень бойкие и отважные. Александра Шикина отметила, что при контакте с другими собаками представители этой породы могут задираться и защищать свое пространство.

«Охотничий инстинкт сохранен, и если дома есть попугаи, мелкие животные и грызуны, исход может быть непредсказуем», — пояснила Шикина.



Как и в случае с детьми, чтобы приучить шпица к соседству с другими питомцами, стоит брать его в дом щенком.

Как ухаживать за померанским шпицем

Для того чтобы жизнь со шпицем была в радость и ему, и вам, дом должен быть максимально безопасен.

«Рекомендовано убрать мелкие детали интерьера или любые небольшие предметы из доступа любопытных шпицев, так как они могут их проглотить и это может привести к повреждению желудочно-кишечного тракта, иногда даже к закупорке желудка или кишечника», — рассказала Анастасия Варфоломеева.



Кроме того, нужно следить, чтобы шпиц не прыгал с мебели, а также покрыть слишком скользкие участки пола. Это позволит снизить риски того, что питомец травмирует суставы.

«Шпицы — сообразительные и активные питомцы, поэтому им необходима когнитивная нагрузка. Таких собак важно постоянно обучать новым командам и трюкам, а также давать им изучать новые запахи: для этого можно использовать нюхательные коврики. Все это поможет направить неуемную энергию шпицев в нужное русло, чтобы минимизировать возможные тревожные поведенческие расстройства», — добавила эксперт.



Гигиена померанских шпицев

Осмотр глаз

Это обязательная процедура как для щенков, так и для взрослых питомцев. У собаки этой породы могут слезиться глаза из-за погоды, пыли и других факторов. В этом случае нужно убрать выделения ватным диском и промыть глаза раствором ромашки. Если же есть признаки воспаления (выделения непрозрачные, а сам глаз покраснел), то нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару

Осмотр и чистка зубов

Когда у щенка происходит смена зубов, молочные могут задержаться дольше положенного срока, из-за чего коренные начнут расти вторым рядом. А оставшиеся молочные будут не только мешать, но и разрушаться и гнить, становясь источником инфекции. В таком случае надо обратиться к ветеринару — удалить лишние зубы может только он.

А после смены молочных зубов на коренные их нужно каждый день чистить специальными щетками и пастой. Щенкам — намотанным на палец кусочком бинта.

Стрижка когтей

Померанским шпицам требуется стричь когти. Можно доверить это дело грумеру или ветеринару, а можно провести процедуру самостоятельно.

Главное — не переборщить и не повредить кровеносные сосуды, расположенные очень близко к когтю, а после не забыть обработать срезы перекисью водорода.

Осмотр ушей

Проверять уши померанцев нужно ежедневно: на ушной раковине не должно быть следов расчесов или ран. Протирать их нужно смоченным в специальном лосьоне ватным диском: но внутрь залезать нельзя, иначе можно повредить барабанную перепонку.

Если собака во время процедуры ведет себя беспокойно, это может говорить о заболевании ушей. Тогда лучше показать ее ветеринару. Это же нужно сделать, если на ушах появились ранки.

Уход за шерстью

Шпицы обладают прекрасной густой шерстью, за которой нужно обязательно ухаживать. Собаку необходимо ежедневно расчесывать специальной массажной щеткой и осматривать кожу на предмет ранок.

В период линьки шпица нужно вычесывать даже чаще.

Мыть шпицев нужно не чаще одного-двух раз в месяц, и то при острой необходимости. Слишком частые ванны могут вызвать проблемы с кожей. Проводить эту процедуру можно самостоятельно. При этом для купания шпицев нельзя использовать человеческие шампуни: подойдут только гигиенические средства для собак.

А вот стричь питомцев лучше только у профессиональных грумеров. Раз в неделю их можно водить на подравнивание шерсти, а полноценную стрижку делать по необходимости, в том числе из-за колтунов на шерсти.

Модную стрижку шпицам разрешено делать только в период между линьками.

Чем кормить шпица

Рацион у померанского шпица ничем не отличается от рациона собак других пород. Важно, чтобы кормление было сбалансированным, считает Анастасия Варфоломеева.

«Если выбор пал на натуральный рацион из мяса и овощей, то рекомендована обязательная консультация профессионального ветеринарного врача-диетолога», — заявила эксперт.



Если же есть желание кормить готовыми промышленными кормами, то для расчета правильной дозировки можно обратиться к терапевту, так как шпицам (как и другим породам собак) важно не иметь лишнего веса.

Шпицам подойдут сухие корма для карликовых и миниатюрных собак.

Здоровье шпица

Следить за весом шпица важно как минимум в связи с тем, что у многих карликовых пород собак есть врожденные патологии суставов. Например, многие питомцы получают медиальный вывих коленных чашечек или страдают от проблем с тазобедренным суставов.

«Помимо этого, нельзя злоупотреблять лакомствами и кормить собаку едой со стола, так как их желудочно-кишечный тракт может на это среагировать нежелательным образом», — добавила Варфоломеева.



Также лишний вес может усугубить проблемы с часто имеющейся патологией — коллапсом трахеи, в связи с чем может усиливаться кашель и одышка. Кроме того, болезнь может привести к появлению спазма гортани.

У шпицев может развиваться алопеция, которая сопровождается симметричной потерей шерсти, как правило, в области крупа и спины. К сожалению, причину этого состояния до сих пор не выяснили.

Также шпицам рекомендовано посещать ветеринарного врача-кардиолога ежегодно в связи с тем, что у них может развиваться аритмия сердца.