«Сказочный сад»: самые модные сорта однолетних цветов летом-2024

Начало июня — лучшее время, чтобы создать на своем дачном участке сказочный сад, уход за которым не будет доставлять особых хлопот. Сейчас пришла пора высаживать цветы-однолетники. Гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова рассказала «Вечерней Москве» о самых модных сортах этих растений.

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Чтобы уход за садом не превращался в чудовищную муку, сажают многолетники, причем по принципу плотной посадки. Лишь раз в несколько лет вам придется корректировать посадку, не позволяя одним растениям подавлять другие. В целом такой дизайн должен быть основан на сочетании и группировании растений, которые находятся в хороших, как говорят, «симбиотических» отношениях, то есть помогают друг другу расти и развиваться, создавая красивые декоративные композиции, играя цветами и формой посадки.

Роль же однолетников в саду — преображать его, декорировать проблемные места, украшать цветочные композиции «на переднем крае». Они позволяют составлять в саду особые, меняющиеся год от года цветовые оттенки, придают новое «звучание» привычным посадкам, помогают обыгрывать кустарники.

Как правило, цветоводы покупают примерно один и тот же набор семян и рассады однолетников из года в год. Я бы, конечно, посоветовала уходить от такой консервативности. Ну или хотя бы попробуйте разные летники и в разных сочетаниях. Ваша задача — не бояться нового. И помните: в июне рассаде морозы уже не страшны.

Флокс «друммонда»: синее небо в твоих руках

У этого изумительного растения край лепестков резной да еще контрастно-белый. Сорт «красотка» в голубом поразит вас цветом и напомнит о васильках из детства. Популярен сорт «попстарс», причем у него есть разные оттенки — красный, малиновый, розовый, фиолетовый и даже белый. Что приятно: этот флокс терпелив к погоде и даже заморозкам.

Лобелия: взрыв нежности

Поклонники ампельных растений лобелию (на фото справа) частенько любят больше, чем петунию. Некрупные лиловые цветки лобелии «регаты» создают эффект облака в кашпо.

Гилия: вся сила — в голове

Это растение, гилия головчатая, — родственница флокса. У гилии потрясающие соцветия — яркие голубые, синие, фиолетовые шары. Кустики достигали в высоту 40–60 см, цветут подолгу. Растение изумительно выглядит рядом с декоративнолистными многолетниками, теми же хостами.

Кохия: ослепительнее пламени

Некоторые наверняка уже видели немного странную рассаду — красные «ниточки», возле которых было написано «кохия». Позвольте, но ведь так называется известное травянистое растение, похожее на елочку, скажете вы. Да. Но сорт «пламя» — это особая история. Алые шарообразные растения кохии этого сорта смотрятся скорее как декоративное украшение в саду.

Горошек душистый: ярче пионерского галстука

Дивные горошки давно очаровали любителей цветов, ведь растут они быстро, источают прелестный аромат, а вот сорт «спенсер» так просто потрясет вас тем, что цветки у него не розовые и не белые, как обычно, а пронзительно-красные.

Душистый табак: головокружительный аромат

Желто-зеленый сорт «лайм», «солнечный зайчик» или приглушенно-золотистый «желтый»? Выбирайте, все эти сорта — хиты. Одним из самых модных вариантов душистого табака считается «саратога» — особый его вид. Растение это не тянется вверх, как обычный душистый табак, а кустится шариком, очень красивым, и к тому же обладает дивным тонким ароматом. И у обычного табака цветочки смотрят вниз, а у «саратоги» — вверх.

Сальпиглоссис: немного экзотики

Трудно сказать, а может ли кто-то соперничать с сальпиглоссисом по разнообразию расцветок и бурности цветения. Не зря растение часто сравнивают с лилейником. Гибридная серия «роял» в этом смысле вообще чемпион. Жаль, но пока в наших садах это растение оказывается не так часто. Указанная серия объединяет растения с компактными кустами (40–60 см в высоту) и цветками солидного размера.

Арктотис: скромность совершенства

Растение культивируется уже очень много лет, но почему-то так и не набрало сверхпопулярности и славы, на которые может рассчитывать. Попадется на глаза рассада арктотиса сорта «пинк шуга» — берите не задумываясь. Яркий цветок, симпатичное невысокое растение.

Петуния «лимончелло»: магия нежности

Сорт «лимончелло» очарует вас бурным цветением и необычным окрасом цветков: в серединке они желтенькие, а по краям — кремовые. Цветет петуния бурно, долго, любит, когда у нее прищипывают кончики побегов. Но самое главное — эта петуния пахнет!

Клеома: вся правда жизни

Удивительно, конечно, но этот чудесный мощный однолетник известен далеко не всем цветоводам. А зря! Увидите рассаду растения, берите — невзирая на сорт. Оптимальный вариант — посадить ее так, чтобы посадку было видно издалека, поскольку важен общий вид растений, а не каждое поодиночке.

Настурция «йети»: торжество мощи

Главное достоинство этой настурции в том, что ее цветы не прячутся под листьями. У нее нежный молочно-желтоватый цвет. Вечером он кажется желтым, причем ярким. Этот сорт настурции, как и другие ее сорта, оказывает положительное воздействие на состояние и качество почвы — насыщает ее азотом, так что можете сажать красавицу там, где почвы нуждаются в улучшении. А вот морозов неженка, несмотря на грозное название, боится, будьте осторожны.

Тестируем на... вкус

Тренд всех последних лет — смешение овощных и цветочно-декоративных грядок. Тут все очень просто и зависит только от вашего вкуса. Но принцип создания таких композиций прост: рядом с красивыми листьями свеклы или фасоли изумительно выглядят как яркие прямостоячие растения вроде цинний, так и стелющиеся по земле очитки, мшанка, шиловидные флоксы. Оригинально выглядят на клумбах с высокими растениями и ползучая земляника, и живучка. Главное, это несколько снижает необходимость бороться с сорняками — их при таких посадках не видно!

Красота на высоте

Если участок у вас небольшой, а уместить на нем хочется многое, возможно, вам понравится вариант с внедрением различных цветов около или в приподнятые грядки. Например, около высоких грядок и по их краям можно посадить яркие ноготки — их аромат, как известно, отгоняет вредителей. Великолепно смотрится на краю таких грядок и миниклумба из ампельных растений — той же настурции. Она каскадом спускается вниз по стенке такой грядки. Ну а уж приподнятая клумба — это вообще красота, которую видно издалека.