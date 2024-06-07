Ветеринар объяснил, чем пляжи опасны для собак

Во время купания в водоемах в летний период собаки могут заразиться инфекциями, хотя в целом вода и активность оказывают благоприятное воздействие на организм животного. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

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Специалист отметил, что вода оказывает на собак тонизирующий эффект. Она благоприятно воздействует на нервную и гормональную системы, а также стимулирует защитные силы организма.

Среди возможных рисков эксперт выделил вероятность развития в стоячей воде разнообразных бактерий, которые могут быть возбудителями паразитарных заболеваний. Кроме того, в водоеме могут накапливаться опасные для собак водоросли и токсины.

В связи с этим у питомца может усиливаться слюнотечение. Также у него может нарушиться координация движений, возникнуть проблемы с кожным покровом и со слизистыми оболочками. У собаки могут воспалиться глаза или носовая полость, есть риск развития ринита, конъюнктивита и дерматитов, предупредил ветеринар.

В целях снижения рисков инфицирования, отравления или воздействия токсинов на организм животного специалист посоветовал проследить, чтобы собака не пила из водоемов. Он рекомендовал иметь при себе достаточное количество питьевой воды, чтобы регулярно поить питомца.

"Также нужно использовать специальный плавательный жилет для собак, независимо от того, насколько они хорошо плавают. Выбирайте места для плавания без крутых берегов и сильного течения, так как уставшая собака может не выбраться из воды самостоятельно", – отметил Руденко.



Говоря о купании собак в морской воде, эксперт отметил, что оно может быть полезным. По его словам, это поспособствует ускорению процесса заживления незначительных повреждений на коже животного. Однако он посоветовал пускать питомца купаться в море только после консультации с ветеринарным врачом, поскольку соленая вода может также привести к развитию ряда кожных заболеваний.

"Еще один риск купания собак – возможное переохлаждение животного. Конечно, летом такой риск крайне маловероятен, однако он существует. Воздействие холодной воды, сквозняки могут привести к воспалительным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, суставов, артритам", – предупредил специалист.



Ветеринар также напомнил, что в соответствии с приказом МЧС "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации", пребывание животных на оборудованных пляжах находится под запретом. Это означает, что собака может искупаться только там, где запрещено купание людей, или же на границе с разрешенной зоной.

Ранее сообщалось, что столичный Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться еще в четырех зонах отдыха. В настоящее время горожане смогут искупаться в семи зонах отдыха. Представители ведомства также подчеркнули, что еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.