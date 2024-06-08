Врач указал на самые большие опасности для дачников

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об опасностях, подстерегающих садоводов.

«Дачников могут поджидать разнообразные неприятности, среди самых распространенных рисков - растяжения, ушибы, травмы», – сообщил он в интервью РИА Новости.



Врач порекомендовал убирать стекло и доски с гвоздями, а с собой на дачу обязательно брать аптечку как со средствами первой помощи, так и с лекарствами для хронических больных.

Ранее «СП» писала о том, что Министерство труда России рассмотрит возможность сделать 31 декабря официальным выходным днём при формировании производственного календаря на 2025 год.