Самые распространенные мифы о подушках

Для хорошего сна подушка не менее важна, чем матрас. Если ее выбрать неправильно, то это может привести к испорченному отдыху. Издание The Voice Mag перечислило девять самых популярных мифов о подушках.

Универсальность

Самый распространенный миф: любая подушка подойдет каждому. Однако это не так, и она должна быть подобрана под потребности отдельного человека.

По словам сомнолога Честера Ву, необходимо обеспечить нейтральное положение головы относительно позвоночника.

Подушкам не требуется стирка

Еще один частый миф: людям кажется, что наволочка защищает от загрязнений. Специалист компании по производству товаров для сна Рассел Джелинек отмечает, что лен и хлопок пропускают бактерии, поэтому подушки следует стирать раз в три-шесть месяцев.

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Перья приводят к аллергии

Американские ученые пришли к выводу, что антиаллергенные изделия даже чаще вызывают аллергические реакции, чем пуховые подушки.

Набивка вызывает аллергию

Эксперты сходятся во мнении, что такое действительно может быть, однако проблему решить довольно просто. Достаточно надеть на подушку не только наволочку, но и чехол.

Подушки для тела необходимы всем

Честера Ву отмечает, что в таком виде подушек нуждаются только те люди, которые испытывают дискомфорт во время сна. Например, подушки для тела могут понадобиться беременным или тем, кто спит на боку.

Подушки стоит стирать, когда они выглядят грязными

По мнению экспертов, стирка должна проводиться вовремя, а не только тогда, когда на подушках появятся желтые пятна. Для этого рекомендуется использовать мягкие моющие средства и деликатный режим в стиральной машине.

Стирка испортит подушки

Очень частое заблуждение: люди верят, что стирка превратит подушки в бесформенную вещь. Но если соблюдать все правила, а также избегать отбеливателя, этого не произойдет.

Подушки из пены с эффектом памяти слишком жаркие для сна

Ранее это действительно было так, но производители давно исправили эту ошибку. На данный момент подобные изделия имеют перфорацию или охлаждающие карманы, что способствует комфортному сну.

Подушка моментально станет удобной

Сомнолог Честер Ву считает, что к подушке нужно адаптироваться, и для этого требуется время. Подушки, которые нацелены на стабилизацию позвоночника, сначала могут казаться неудобными.