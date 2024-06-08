Как безопасно выгнать залетевшую в комнату птицу

Всемирное общество защиты животных дало советы на случай попадания пернатого в ваш дом, передает издание Maximonline.

Уберите все, от чего может исходить угроза

Временно заприте кота в другой комнате, а также выключите плиту и прочую технику, которая может ранить птицу. Не забудьте накрыть полотенцем горячие сковородки.

Успокойте окружающих

Если вы проживаете дома не одни, попросите других людей не издавать лишний шум. Бывает, что птица в отчаянии и носится по комнате от страха, - тогда придется какое-то время подождать.

Подумайте о пути отступления

Закройте все двери и окна и затем выберите какое-то одно из тех, куда вы бы хотели выпустить птицу. Желательно, чтобы выход вел на природу, но никак не в подвал.

Если птица все равно не желает улетать

Такое тоже случается – придется звонить в МЧС. В случае, если птица небольшого размера, можно попробовать самостоятельно, но очень аккуратно поймать ее в коробку при помощи полотенца, а затем выпустить на волю.