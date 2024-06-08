Эксперты рассказали, как выбрать кондиционер и какова цена вопроса

В столице жаркая погода, и по традиции в летний сезон растет популярность всего охлаждающего, в том числе вентиляторов. А по данным статистики, с начала лета вырос спрос на установку кондиционеров на 20 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как выбрать технику и какова цена вопроса.

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В первую очередь при покупке кондиционера стоит обратить внимание на то, какое помещение будет продуваться. Есть несколько видов техники — напольные кондиционеры, оконные и сплит-системы.

"Самый эффективный, я считаю, именно последний. Во-первых, сплит-система, в отличие от напольного устройства, не часто протекает, а также помогает охлаждать большую площадь. Более того, в эксплуатации сплит-система не так сложна", — рассказал мастер по установке кондиционеров Алексей Есавкин.



У современных устройств есть много дополнительных функций, из которых складывается стоимость. Например, режим сна или ночной. С ними кондиционер будет меньше шуметь и автоматически понижать температуру на несколько градусов. Или поддержка Wi-Fi, которая позволяет регулировать режимы с помощью смартфона.

"Минимальная стоимость кондиционера сейчас составляет 25 000 рублей, если мы говорим о качественном устройстве. За установку цены варьируются — частники берут около 7000, а компании при покупке кондиционера могут предложить услуги с хорошей скидкой", — добавил эксперт.



© Вечерняя Москва

Приобретать подобную технику стоит в проверенных магазинах электроники. Сейчас одними из самых качественных считаются китайские кондиционеры — у них довольно приятный ценник и они служат достаточно долго.

"Старайтесь выбирать компанию, которая предлагает установку вместе с устройством. Это гораздо дешевле. Не стоит переплачивать за европейские или японские модели — из-за санкций они стали стоить в два раза дороже, а по качеству китайские аналоги им практически не уступают", — добавил Есавкин.



Эксперт также отметил, что если вам необходимо поддерживать прохладу во всей комнате, то стоит, конечно, сделать выбор в пользу кондиционера. Но если же вам достаточно ощущения прохлады, а не ее температурного подтверждения, то вентилятор поможет ее обеспечить. Его покупка обойдется в разы дешевле.

Прямая речь

Александр Цапликов, экономист:

"С момента введения санкций рынок кондиционеров значительно изменился. Цены, на самом деле, выросли лишь на определенную категорию моделей, в то время как на «китайцев» они даже снизились. Я рекомендую обратить внимание на маркетплейсы — там стоимость таких устройств ниже, главное — выбирать сертифицированных продавцов."



Кстати

Верховный суд Российской Федерации запретил устанавливать кондиционеры на фасады домов без согласования с другими собственниками помещений. Важно, чтобы на это согласились 2/3 собственников жилых помещений.