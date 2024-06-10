Сомнолог рассказала, какая температура в комнате поможет засыпанию

Для засыпания в жару важно охладить комнату до +18-21 °С, а также исключить еду и алкоголь за два-три часа до сна. Об этом RT рассказала врач сомнолог-невролог Елена Царева.

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Врач рекомендовала выделить два-три часа перед сном на переключение с рабочего режима на отдых. При этом важно отказаться от физической нагрузки, еды и алкоголя.

В комнате не должно быть душно или жарко, подчеркнула врач. Обеспечить нормальную температуру может кондиционер.

«Диапазон рекомендуемой для засыпания температуры — +18—21 °С. Поэтому если используется кондиционер, то его можно поставить на +21 °С на ночь. Главное — чтобы он на вас не дул и регулярно его чистить», — объяснила врач.

До этого врач призвал россиян проводить профессиональную очистку кондиционера в начале и в конце летнего сезона. Также каждые две-три недели нужно самостоятельно промывать его фильтры под водой.

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