Щи из крапивы и варенье из одуванчиков: чем полезны сорняки на даче

Многие сорняки, которые мы привыкли видеть на даче, могут оказаться полезными для здоровья. «ФедералПресс» рассказывает, какие дикие растения можно использовать на кухне.

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Крапива

Из диких растений крапива – самое популярное на кухне. Из нее можно сделать щи или добавить в омлет, яичницу. По словам заведующего лабораторией биологии развития растений МГУ имени Ломоносова Владимира Мурашева, не вся крапива подойдет для приготовления блюд.

«Главный секрет крапивного супа – правильно собранная крапива. Нужно срывать только молодые листочки и верхушки, они самые нежные и сочные. Из больших листьев ничего вкусного не получится», – передает слова эксперта aif.ru.



Он отметил, что такое правило подходит и для других дикорастущих растений.

Крапива содержит витамины группы В и витамин С, которые укрепляют кости и иммунитет.

Сныть

Этот сорняк также можно добавить в суп или салат либо использовать его как начинку для пирогов. Растение содержит не только витамин С, но и бета-каротин, железо, кальций и калий, которые принесут пользу, сердцу, сосудам и костям, укрепят иммунитет.

Мурашев рекомендует попробовать салат из этого растения на основе огурца и яиц. Его можно заправить сметаной или хорошим майонезом.

Одуванчик

Еще одно растение, которое подходит для приготовления салатов, – одуванчики. Но его листья необходимо срывать еще до цветения. Перед применением их нужно залить водой на полчаса, чтобы они потеряли горечь. После этого их можно использовать как любые другие растения для салатов.

Из одуванчика также готовят варенье, а листья можно добавлять в чай. Также на основе одуванчика делают мази и лосьоны. Растение богато витаминами А, С, В1, и В2. Оно может поддержать иммунитет, нормальное пищеварение и метаболизм.

Клевер

Растущему на лугах клеверу также можно найти применение на кухне. Обычно его используют как добавку в чай или зелень для салата. Он содержит витамины А, В, С, Е и К, а также каротин, фосфор, кальций, магний и эфирные масла. Отмечается, что собирать клевер нужно как можно дальше от дорог, фабрик и заводов.

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