Почему нельзя садиться на кровать в уличных вещах

Вы когда-нибудь приходили домой после долгого дня и садились на кровать, не переодевшись? Такая привычка может привести к распространению опасных бактерий, говорят эксперты.

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Людям рекомендуется садиться на кровать только после того, как они снимут с себя уличные вещи. Причём самым опасным предметом одежды являются джинсы, поскольку, как правило, они стираются очень редко.

Исследования показали, что на матрасах могут выжить две заразные бактерии: кишечная палочка и золотистый стафилококк. Первый патоген способен жить в матрасах, а последний — может месяцами выживать на поверхностях.

Чем старше ваш матрас, тем больше вероятность того, что в таких условиях размножатся бактерии: кишечная палочка может вызвать диарею, пищевое отравление и даже привести к таким заболеваниям, как пневмония.

Золотистый стафилококк относится к бактериям, которые могут привести к кожным инфекциям, прыщам и в некоторых случаях тоже к пневмонии. Этот тип бактерий хорошо выживает на матрасах детских кроваток и на наволочках.