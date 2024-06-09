Опытные дачники назвали самое вредное на участке растение

Опытные дачники знают, что есть растения, которые лучше не сажать у себя на участке. Они назвали растение-вредителя, часто используемое для создания каменистых композиций или альпийских горок, но огородники получают при этом неприятный сюрприз.

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Речь идет об очитке лидийском. Он способен засеять участок так, что не оставит другим растениям места для роста. Его корешки зарываются в землю и образуют сплетение, которое больше похоже на густой пласт войлока. Это приводит к нехватке питательных веществ у других растений и их усыханию.

При этом выполоть очиток лидийский очень сложно. Даже если убрать все видимые проростки, они возникнут снова в том же месте очень быстро. Чтобы избавиться от скрытых семян, нужно ситом просеять всю землю на участке на глубину от 30 сантиметров, либо прибегнуть к гербициду.

Ранее эксперты рассказали, как правильно воспользоваться деревянным поддоном и вырастить могучую петрушку без сорняков. Не спешите выбрасывать это приспособление, которое могло случайно заваляться на даче, ведь оно может пригодиться в огороде.

До этого стало известно, какие особенности нужно учесть при планировании сада. Для его пышности недостаточно просто посадить деревья, ведь плотная посадка приведет к тому, что деревья будут затенять друг друга.