Раскрыто, вреден ли влажный корм для кошек

В магазинах сейчас продаются специальные консервы для кошек. Но не вредит ли такой корм здоровью питомца?

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Влажный корм от сухого отличается тем, что в нём есть вода и меньше клетчатки, питательных веществ, чем в сухом. Также в отличие от сухого корма влажный нельзя оставлять на весь день в миске, поскольку он быстро портится. Дают такую пищу животному только рано утром и поздно вечером либо просто утром.

В рационе кошки на самом деле обязательно должна быть как мягкая, так и твёрдая пища. Сухой корм поможет питомцу очистить зубы естественным путём. Кроме того, рекомендуется постоянно чередовать сухой и влажный корм, иногда их смешивать.

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Часто ветеринары советуют покупать влажный корм кошкам, имеющим проблемы с мочевыводящей системой. Также подобный корм стоит давать питомцам, которые с неохотой пьют обычную воду.

В целом можно сказать, что влажный корм не вредит здоровью кошки, если правильно давать такую пищу.