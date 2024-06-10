Чем заменить невовремя закончившуюся туалетную бумагу

Пользователи сети, у которых невовремя заканчивалась туалетная бумага, перечислили срочные способы заменить ее. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Некоторые рассказали, что в экстренных случаях вместо туалетной бумаги можно воспользоваться собственной одеждой.

Я был в общественном туалете и, к моему ужасу, там не было туалетной бумаги. Пришлось использовать собственное нижнее белье и выбросить потом в мусорный бак Rough-Instruction-29 пользователь Reddit



Другие заявили, что в сложной ситуации им помогали салфетки из кафе и доставок, которые они собирали.

Положите их в отдельный пакет с зиплоком. В этот роковой день у вас будет экстренный запас Fenix_Glo пользователь Reddit



Многие порекомендовали вместо использования туалетной бумаги установить биде или мини-душ в туалете.

Ребята, что я привез с собой из поездки в Таиланд, это то, насколько лучше душ, чем наше западное вытирание зада Chuckno14 пользователь Reddit



Ранее женщины, намеки которых остались не замеченными их партнерами, поделились на Reddit своим опытом. Одним из самых популярных комментариев стала история пользовательницы о том, как 40 лет назад с непонятых намеков начинался роман ее свекрови и свекра.