Эксперты поделились лайфхаком по подкормке лука

Вряд ли можно встретить огородника, у которого не растет на грядке лук. Однако редко удается вырастить эту культуру без проблем, ведь часто кончики лука желтеют.

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Эксперты делятся рецептом подкормки, проверенной временем. Она всегда дает положительный эффект и является безопасным народным средством. Для ее приготовления нужно в пяти литрах воды развести 0,5 кг пищевой соды, чайную ложку йода и пакет марганцовки (10г).

Получившийся раствор нужно развести водой в пропорции 1 к 10. Им поливают лук при обычном поливе. Такая подкормка благоприятно влияет на растение и не дает перьям желтеть.

Ранее стало известно, какая подкормка нужна для огурцов. Огородники уже пересадили огурцы с подоконников на грядки либо сразу посеяли в грунт и теперь стараются дать им живительный заряд для высокой урожайности. Достаточно одной простой подкормки, которая простимулирует появление новых завязей.

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.