Назван способ быстро высушить одежду после стирки

Менеджер по продукции магазина Hiatt Hardware, специализирующегося на продаже бытовых предметов, Райан Калверт раскрыл способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

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Эксперт объяснил, что для данного процесса нужно пространство, тепло и хорошая вентиляция. В связи с этим он посоветовал сушить вещи на улице.

«Использование свежего воздуха в ваших интересах — это экономичное решение, а также приятное преимущество в виде свежести и приятного запаха», — заявил Калверт.



Специалист пояснил, что развешивать вещи лучше на двух-трех веревках с целью обеспечить быстрое испарение влаги из тканей. По его словам, это поможет решить проблему с потерявшимися носками.

«Подвесные сушилки с прищепками позволяют повесить несколько вещей одновременно, а также разместить носки вместе, чтобы их не потерять в процессе снятия одежды с веревки после сушки», — рассказал собеседник портала.



В апреле сообщалось, что блогерша Тейлор Такер, более известная в соцсетях по никнейму @taybrett, нашла эффективное средство для удаления стойких пятен с белой одежды. Для этого, как выяснилось, она использует смесь из перекиси водорода и мыло для мытья посуды.