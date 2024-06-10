Желтый диван для настроения: как создать интерьер с дофамином

Мало что доставляет нам больше радости, чем декорирование помещения и создание в нем своего собственного стиля. Это чувство, когда вы находите идеальную безделушку, дополняющую книжную полку, обнаруживаете ковер, который свяжет всю комнату воедино, или покупаете секционный диван своей мечты после нескольких месяцев поисков, — оно бесценно. И хотите верьте, хотите нет, но существует наука, объясняющая, почему дизайн интерьера может принести столько радости в нашу жизнь — особенно если вы склоняетесь к более ярким цветовым палитрам.

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«Знакомимся: дофаминовый декор. В основе эстетики лежит теория о том, что определенные узоры, цвета и текстуры могут вызывать более радостные эмоции, а многие из них способны сделать нас счастливее и даже обеспечить естественный дофаминовый подъем, не требуя никаких усилителей (просто милая настольная лампа или две). Эта концепция является родственным трендом дофаминовой одежды, которая заключается в том, чтобы наполнить свой гардероб цветами, повышающими настроение», — объясняет дизайнер интерьера Светлана Пашкова.



Самое приятное в дофаминовом декоре то, что для его внедрения в ваш дом необязательно затевать полную перестройку дизайна: иногда даже самое небольшое обновление может изменить энергетику пространства и сделать его более радостным.

Цветные настенные художественные принты

Если вы ищете забавный способ привнести дофаминовые цвета в свой дом (и при этом уложиться в бюджет), остановитесь на чем-то простом и в то же время вызывающим, как причудливые настенные арт-принты.

«Можно попробовать и настоящее граффити из баллончика в стиле стрит-арта, но тут сложность в том, что когда вам надоест рисунок, его нужно будет перекрашивать. А постер можно просто снять и все», — рассказывает Светлана.



Цветочные обои

У вас есть нетронутая стена или уголок, которому не помешало бы немного дополнительного цвета?

«Такие обои с узором помогут вам заполнить любое скучное пространство более яркими красками. А главное, они часто бывают самоклеющимися, их легко наклеивать и снимать», — уверяет Светлана.



Яркие подушки

Даже если в вашем доме преобладает нейтральная цветовая гамма, такие подушки с крутым дофаминовым рисунком оживят любую комнату — будь то диван в гостиной, софа в кухне или кровать для гостей.

Разноцветные держатели для свечей

«Изящные стеклянные держатели для свечей — доказательство того, что дофаминовая тенденция в дизайне не ограничивается только громкими неоновыми цветами: вы можете украсить свое пространство и более мягкими пастельными оттенками как на фигурных акцентах декора мелкой пластики», — убеждена дизайнер.



Узорчатый ковер

В любой комнате яркий ковер займет центральное место.

«Лучше, если он будет украшен причудливыми цветочными акцентами, тогда мебель вполне может оставаться нейтральной по цвету. А окончательный лоск интерьеру придадим акцентами и текстилем», — говорит Светлана.



Светодиодное зеркало

Такое светодиодное зеркало придает новый смысл освещению для настроения. Маленькое, но мощное, оно поможет осветить любое пространство теплым и привлекательным светом.

«Интересно и полезно то, что оно может быть использовано в любой комнате вашего дома — от домашнего офиса и кладовой до ванной и не только», — предлагает Светлана.



Яркий комплект текстиля

Тут даже объяснять ничего не надо, потому что комната сразу станет ярче, светлее и уютнее с подобным комплектом постельного белья. По словам Светланы, цвет может как дополнять основные оттенки интерьера, так и быть контрастным.

Стильное акцентное кресло

Если говорить о дофаминовых цветах, то немногие из них более универсальны (и гарантированно повышают настроение), чем солнечный желтый оттенок.

«Нужны дополнительные доказательства? Поставьте ярко-желтое кресло в угол спальни или гостиной и наблюдайте, как меняется ваше пространство к лучшему», — убеждает Светлана.



Яркий бархатный диван

Если вы начнете выстраивать интерьер с нуля, то первым выбирайте крупные объекты — например, диван яркого цвета.