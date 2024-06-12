Как погодные катаклизмы в Кировской области отразятся на урожае

Старт дачного сезона в этом году для Кировской области был очень непростым.

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Теплый конец апреля и резкое похолодание в мае внесли свои коррективы для садоводства. Агроном Наталья Матанцева в эфире программы «Дневной разворот» (16+) на радиостанции «Кировград» (16+) рассказала, как повлияли майские снегопады на рост культур и на что сейчас стоит обратить внимание при работе в саду.

- Как повлияли погодные катаклизмы в конце весны на рост культур в наших садах?

- Прежде всего, последствия будут в сроке получения урожая. Особенно это относится к большинству ягод. Многие из них еще даже не зацветут. А это значит, уже можно говорить о том, что мы не получим в этом году в полном объеме урожай, который хотели бы. Также у многих садоводов сильно пострадали плодовые деревья. В том числе яблони, так как перед заморозками они уже готовились зацветать.



- Эти морозы отразятся на урожае только в этом году или будут иметь более длительные последствия?

- Только для этого года. Растения успеют восстановиться за сезон и будут готовы порадовать нас в следующем, если не произойдет еще чего-нибудь подобного.



- Можно ли как-то помочь растениям, которые не зацвели: обрезать лишнее, подкормить? Или уже поздно это делать?

- Обрезки мы не проводим. Будем производить подкормки антистрессовыми препаратами. Они помогают снять стресс у растений, им становится легче. Это нужно делать прямо сейчас.



- А народные средства тут могут помочь, которые издревле использовались?

- Как таковых народных средств, скорее всего, нет. Сейчас все-таки есть современные препараты, которые для этих целей и были разработаны. Они проверены временем и имеют хороший результат.



- Кроме ягод и плодовых деревьев, какие еще растения оказались в зоне риска?

- Конечно же, это рассада овощных культур, которая была уже у самых торопливых садоводов высажена. Здесь уже практически сделать было ничего нельзя. Замерзло все даже в теплицах.



- А как правильно сейчас поддержать растения. Нужно ли каким-то особым образом ухаживать, например, за теми же томатами в течение лета?

- Томаты мы сейчас будем усиленно подкармливать, чтобы они успели нарастить вегетативную массу, и если даже плодоношение сдвинется, то это будет незначительно. Главное сейчас поддержать растение, внести все необходимые элементы. Любые подкормки мы начинаем проводить через 7-10 дней после того, как мы высадили рассаду, чтобы хорошо растение укоренилось, и чтобы мы никаким образом не обожгли корневую систему. Для этого есть специализированные удобрения. В основном, на начальном этапе мы используем азотные удобрения, которые нам дают рост вегетативной массы. Что касается клубники, среднеспелые и позднеспелые сорта сейчас активно цветут и достаточно обильно. И задача наших садоводов сделать подкормку комплексными удобрениями, в состав которых входит уже азот, фосфор, калий. Плюсом можно добавить бор, который необходим для завязывания плодов, для их налива. Ну и пока стоит такая жара, необходимы своевременные поливы.



- А как в этом году со сроками созревания?

- Сроки уже однозначно сместились на более позднее время. На две недели они позднее зацвели, соответственно, на две недели позднее поспеют. Здесь мы уже на это повлиять никак не сможем. Перекармливать растения тоже ни к чему, чтобы не получить превышение нитратов в плодах.



- Перейдем к кустарникам. Одни из самых любимых на территории нашего региона - это малина, смородина, крыжовник. Как дела у них?

- Достаточно сильно пострадала малина. Многие сорта уже начинали просыпаться. Были свежие зеленые побеги, которые после заморозков погибли. Особого урожая в этом году мы тут тоже не получим, так что будем ждать следующего года. Что касается смородины, - какие-то сорта сильно пострадали, даже бутоны не распустились и осыпались на стадии зачатков, а какие-то завязываются. А вот крыжовник не пострадал никак. Он оказался самым выносливым, с твердым характером.



- С наступлением июня посевные работы окончательно завершаются или не поздно что-то еще посеять?

- В июне еще можно высаживать практически все. Если плохо взошла морковь, свекла - подсеваем раннеспелые гибридные сорта, отдаем предпочтение семенам, потому что при посеве гранулами больше требуется влаги, дольше сходит семечко. Высеиваем все зеленые культуры: салат, укроп, кинзу, руколу. Мы их сеем все лето конвейером. Каждые две недели можем подсевать понемножку. Также можно делать с горошком - с июня по июль можно садить. Он не будет быстро грубеть, постоянно будет нежный. Туда же сельдерей, базилик, петрушка, редис. Даже кабачок еще успеваем посадить, если взять ультраскороспелые гибриды, у которых период вегетации 38-40 дней. Если в июне посадить огурцы, то к моменту заготовок у нас буду самые подходящие по спелости и размерам огурчики для засолки.



- Этот год подходит для того, чтобы что-то высаживать, или лучше перенести все работы на следующий.

- У нас каждый год может нам преподнести сюрприз, поэтому, смело высаживаем, если какие-то деревья плохо перезимовали, и вы не уверены в том, что они смогут восстановиться. Конечно, лучше заранее позаботиться об этом и начать пересадку саженцев. Можно высаживать многолетние, которые уже будут плодоносить на следующий год. Здесь только нужно учитывать то, что требуется более обильный полив обязательно, чтобы они хорошо укоренились. Ну и точно также можно высаживать и одно-двухлетние саженцы. Лучше это делать летом. Потому что здесь больше вероятность того, что они хорошо приживутся. Соответственно, если они приживутся, и побеги у них вызреют, они гарантированно перезимуют.



- Давайте еще попутно напомним основные правила отбора саженцев. На что нужно обращать внимание при их покупке?

- При покупке в летнее время мы покупаем саженцы с закрытой корневой системой. Нужно посмотреть качество корня, опрокинув горшок и аккуратно вынув растение. Также кора должна быть не повреждена, без любых намеков на болезни, на повреждение вредителями.



- По поводу вредителей. О чем уже стоит побеспокоиться в первой половине июня?