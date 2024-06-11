Эксперт раскрыл рецепт добавки для стимуляции роста завязи у овощей

Почти каждый огородник выращивает на своем участке огурцы и помидоры, но не все знают рецепты волшебных подкормок. Опытная огородница Елена Литвинова раскрыла рецепт удивительной добавки, которая стимулирует новые завязи у овощей.

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Эксперт рассказала, что для такой подкормки нужно всего два простых ингредиента, которые помогут саженцам пуститься в бурный рост. В первую очередь речь идет о глицине в таблетках. Он полезен не только для людей, но и для овощных культур. На десять литров воды нужно взять пять таблеток глицина по 100 мг.

Глицин хорошо работает и с другими ингредиентами, поэтому к нему можно добавить одну столовую ложку любых гуматов. Они помогают растениям лучше усваивать все питательные вещества и улучшают состав почвы.

Ранее опытные огородники поделились универсальной подкормкой, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи.

До этого стало известно, что жимолость нуждается в подкормке даже во время завязывания и созревания ягод, поэтому ее можно вводить уже в июне. Это влияет на урожайность культуры, так что пренебрегать этим мероприятием не стоит.