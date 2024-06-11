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В каких случаях собаку можно не выгуливать? Объяснил кинолог

Кинолог Голубев: можно не водить на улицу болеющих питомцев. Прогулка для собак — это не только свежий воздух и возможность проявить активность. Также на улице питомцы общаются с сородичами и исследуют мир. Поэтому лишение их привычного путешествия заберёт сразу многое. Но всё же есть ситуации, когда лучше остаться дома — тоже во благо собаке.

Кинолог объяснил, в каких случаях собаку можно не выгуливать
© unsplash

Причины не выгуливать собаку

Их в беседе с РИАМО назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ограничения здоровья

Это могут быть:

  • Послеоперационный период;
  • Серьёзные проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
  • Другие недуги, которые напрямую ограничивают свободное и безболезненное передвижение.

Нередко в первые дни болезни или после операции нужно организовать питомцу полный покой и оградить от контактов с другими животными.

Карантин

Лучше не выгуливать собаку, если у неё ещё нет необходимых прививок. В этом случае она не защищена от опасных инфекционных заболеваний, в том числе и смертельных, например бешенства.

Особенно это касается маленьких щенков, у которых ещё слабо развит иммунитет. Им гулять без прививок не стоит.

«Однако в этот период можно начинать знакомить собаку с окружающим миром. Для этого выносите щенка на руках на улицу для короткой прогулки», — отметил кинолог.

По его словам, на руках у хозяина питомцу не угрожают вирусы и заболевания.

Плохая погода

Есть два ограничения по температуре:

  • Сильная жара (выше +30): опаснее всего для собак с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременных;
  • Сильный мороз (ниже –25): особенно угрожает собакам декоративных пород, короткошерстным и коротколапым, с недостаточным весом или слабо развитой мускулатурой, а также страдающим артритом.
«Но пренебрегать прогулкой без уважительной причины — это лишать собаку социализации, развития и ставить под угрозу её здоровье», — предупредил кинолог.

Чем можно заразиться от собаки

Как рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, хозяева рискуют подцепить от своих питомцев:

  • Бешенство;
  • Лишай;
  • Токсоплазмоз;
  • Лептоспироз;
  • Туберкулёз.
Дом и сад
Владимир Голубев