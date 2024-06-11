Кинолог объяснил, в каких случаях собаку можно не выгуливать

В каких случаях собаку можно не выгуливать? Объяснил кинолог
Кинолог Голубев: можно не водить на улицу болеющих питомцев. Прогулка для собак — это не только свежий воздух и возможность проявить активность. Также на улице питомцы общаются с сородичами и исследуют мир. Поэтому лишение их привычного путешествия заберёт сразу многое. Но всё же есть ситуации, когда лучше остаться дома — тоже во благо собаке.
Причины не выгуливать собаку
Их в беседе с РИАМО назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Ограничения здоровья
Это могут быть:
- Послеоперационный период;
- Серьёзные проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
- Другие недуги, которые напрямую ограничивают свободное и безболезненное передвижение.
Нередко в первые дни болезни или после операции нужно организовать питомцу полный покой и оградить от контактов с другими животными.
Карантин
Лучше не выгуливать собаку, если у неё ещё нет необходимых прививок. В этом случае она не защищена от опасных инфекционных заболеваний, в том числе и смертельных, например бешенства.
Особенно это касается маленьких щенков, у которых ещё слабо развит иммунитет. Им гулять без прививок не стоит.
«Однако в этот период можно начинать знакомить собаку с окружающим миром. Для этого выносите щенка на руках на улицу для короткой прогулки», — отметил кинолог.
По его словам, на руках у хозяина питомцу не угрожают вирусы и заболевания.
Плохая погода
Есть два ограничения по температуре:
- Сильная жара (выше +30): опаснее всего для собак с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременных;
- Сильный мороз (ниже –25): особенно угрожает собакам декоративных пород, короткошерстным и коротколапым, с недостаточным весом или слабо развитой мускулатурой, а также страдающим артритом.
«Но пренебрегать прогулкой без уважительной причины — это лишать собаку социализации, развития и ставить под угрозу её здоровье», — предупредил кинолог.
Чем можно заразиться от собаки
Как рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, хозяева рискуют подцепить от своих питомцев:
- Бешенство;
- Лишай;
- Токсоплазмоз;
- Лептоспироз;
- Туберкулёз.