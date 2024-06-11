Кинолог объяснил, в каких случаях собаку можно не выгуливать

Кинолог Голубев: можно не водить на улицу болеющих питомцев. Прогулка для собак — это не только свежий воздух и возможность проявить активность. Также на улице питомцы общаются с сородичами и исследуют мир. Поэтому лишение их привычного путешествия заберёт сразу многое. Но всё же есть ситуации, когда лучше остаться дома — тоже во благо собаке.

© unsplash

Причины не выгуливать собаку

Их в беседе с РИАМО назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ограничения здоровья

Это могут быть:

Послеоперационный период;

Серьёзные проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

Другие недуги, которые напрямую ограничивают свободное и безболезненное передвижение.

Нередко в первые дни болезни или после операции нужно организовать питомцу полный покой и оградить от контактов с другими животными.

Карантин

Лучше не выгуливать собаку, если у неё ещё нет необходимых прививок. В этом случае она не защищена от опасных инфекционных заболеваний, в том числе и смертельных, например бешенства.

Особенно это касается маленьких щенков, у которых ещё слабо развит иммунитет. Им гулять без прививок не стоит.

«Однако в этот период можно начинать знакомить собаку с окружающим миром. Для этого выносите щенка на руках на улицу для короткой прогулки», — отметил кинолог.



По его словам, на руках у хозяина питомцу не угрожают вирусы и заболевания.

Плохая погода

Есть два ограничения по температуре:

Сильная жара (выше +30): опаснее всего для собак с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременных;

Сильный мороз (ниже –25): особенно угрожает собакам декоративных пород, короткошерстным и коротколапым, с недостаточным весом или слабо развитой мускулатурой, а также страдающим артритом.

«Но пренебрегать прогулкой без уважительной причины — это лишать собаку социализации, развития и ставить под угрозу её здоровье», — предупредил кинолог.



Чем можно заразиться от собаки

Как рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, хозяева рискуют подцепить от своих питомцев: