Эксперт рассказал, можно ли разрешать кошке спать рядом с людьми

Кошки часто стремятся лечь рядом с человеком, даже ночью. Но с чем связана эта привычка и не вредит ли она здоровью питомца и его хозяина?

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Одна из главных причин, почему кошки предпочитают спать рядом с человеком, — это чувство безопасности. Учёные выяснили, что кошки воспринимают людей как часть своей семьи и ищут у них защиты.

Также кошки любят тепло, а тело человека и кровать помогают им поддерживать нормальную температуру тела во время сна.

Известно, что кошки тоже испытывают привязанность к людям. Поэтому они могут стремиться быть ближе к своим хозяевам.

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Так стоит ли разрешать кошке спать рядом? С одной стороны, она может ворочаться, вставать ночью, будить вас. Также важно учитывать вопрос гигиены. Например, если питомец гуляет на улице, то вы можете из-за бактерий на его лапах заразиться глистами, стригущим лишаем, хламидиозом и пр. Поэтому нужно регулярно мыть лапы у кошки и чистить шерсть. Главное в этом случае — ваши здоровье и комфорт.