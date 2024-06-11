Простые способы избавиться от муравьев на даче

Рассыпанная по участку обычная поваренная соль не поможет избавиться от муравьев. Эффективные способы спастись от вредителей раскрыл российским дачникам агроном Петр Синьковский, пишет aif.ru.

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По словам специалиста, соль сработает лишь в том случае, если ее разбавить водой и залить полученным раствором муравейник или подземные ходы, по которым муравьи пробираются на участок.

«Но с таким же успехом вы можете развести в той же воде и, скажем, соду или нашатырный спирт. Последний, кстати, еще и лучше сработает — известно, что муравьи очень не любят резкие запахи», — уточнил Синьковский.



Агроном посоветовал для борьбы с муравьями посадить пахучие растения или привлекать на участок ящериц.

«Да и простейших ловушек — наподобие емкостей с небольшим количеством сладкого сиропа — никто не отменял — они будут намного полезней соли в плане борьбы с засильем муравьев», — заключил Синьковский.



Ранее дачников призвали напоить тлю и слизней колой. По словам специалистов, в этой газировке содержатся кислоты, опасные для насекомых и безопасные для человека.