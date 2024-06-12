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В России доказали эффективность цитрогипса для декоративных растений

Ученые Белгородского государственного университета (БелГУ) выяснили, что цитрогипс, образующийся в процессе производства лимонной кислоты, может стать ценным материалом для грунта в декоративных клумбах и цветниках.

В России доказали эффективность цитрогипса для декоративных растений
©  Ferra.ru

По словам заведующего лабораторией физико-химических методов исследования растений НИУ «БелГУ» Ивана Никулина, цитрогипс обладает оптимальными химическими и физическими свойствами для улучшения плодородия почвы. Этот материал не только способствует нейтрализации кислотности, но и обладает рыхлой структурой, идеальной для чувствительных растений.

Результаты исследований показали, что использование цитрогипса позволяет выращивать декоративные растения, а также саженцы деревьев и кустарников при создании ландшафтного дизайна. Благодаря отсутствию тяжелых металлов, этот материал безвреден для человека, что делает его идеальным выбором для экологически чистого садоводства.

Дом и сад
Иван Никулин