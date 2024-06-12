Жителям многоэтажек разрешили заводить котов после 35 лет запрета

В Сингапуре приняли решение отменить запрет, согласно которому на протяжении последних 35 лет жители многоэтажных домов не могли заводить котов. Новые правила вступят в силу в сентябре 2024 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

© Вечерняя Москва

Завести дома до двух кошек, а также одну собаку из списка одобренных пород смогут владельцы квартир в домах, которые управляются Советом по жилищному строительству и развитию. Ему принадлежит более 80 процентов жилого фонда Сингапура. Владельцы должны будут пройти бесплатный курс по уходу за питомцами, чипировать животное и зарегистрировать его. Также необходимо принять меры безопасности, чтобы их четвероногие друзья не могли бродить по домам, падать из окон или вентиляционных отверстий.

Запрет на содержание кошек в сингапурских квартирах был введен в 1989 году. Он объяснялся тем, что животные могли сбегать из квартир и мешать другим жильцам, линять, издавать неприятные звуки, испражняться в общественных местах. За нарушение запрета сингапурцы могли поручить штраф в размере более 260 тысяч рублей, пишет газета The Guardian.

Многие ошибочно полагают, что кошки довольно неприхотливые в уходе создания, однако на состояние питомца влияет даже выбор места для кормления.

Аллерголог-иммунолог НОДКБ Николай Ефимов развеял самый популярный миф об аллергии на кошек.