Лучшая натуральная подкормка для огурцов

Огурцы могут принести небывалый урожай даже без применения химии для роста. При этом можно увеличить срок плодоношения, если попробовать одну натуральную подкормку. Она поможет защитить огурцы от заболеваний и вредителей.

Существует натуральная подкормка, благодаря которой вы будете радоваться урожаю в течение нескольких месяцев. Речь идет о дрожжах, сахаре и золе. Эти компоненты имеют огромное количество полезных свойств и избавляю растение от желтых листьев.

Для чудо-подкормки нужно взять 10 граммов сухих дрожжей и растворить их в пяти литрах теплой воды. Раствор оставить на несколько часов, чтобы дрожжи активизировались.

Затем нужно добавить 300 граммов древесной золы. Она содержит в себе фосфор, магний, кальций и полезные микроэлементы. Далее нужно всыпать сахар. Он ускорит процесс брожения. На раствор достаточно 50 граммов. Все ингредиенты перемешать, добавив воду.

Подкормку нудно вводить раз в две недели. Перед поливом нужно убедиться, что почва вокруг растений влажная.

Ранее сообщалось, что получить хороший урожай огурцов можно при использовании луковой шелухи и перегноя. Добавление этих средств в почву обеспечит бешеный рост овощей.