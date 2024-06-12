Какие опасности подстерегают домашнего питомца на даче

Летом владельцы домашних животных часто вывозят их за город. Там четвероногих любимцев поджидает немало опасностей. Специалисты Комитета ветеринарии города Москвы рассказали, как подготовить питомца к поездке на дачу.

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Небезопасная красота

Есть немало растений, которые неопасны для людей, но могут причинить вред животным и даже вызвать у них тяжелое отравление. К таким относятся луковичные, лютиковые, рододендрон, клещевина, петрушка пятнистая, наперстянка, тис, самшит. Их лучше пересадить в то место, куда питомец не доберется. Привычные всем нарциссы и крокусы тоже очень опасны для животных: их луковицы содержат алкалоиды, которые могут вызвать паралич.

Любители кроликов и морских свинок на даче кормят своих питомцев свежей травой. Хозяин должен следить, чтобы среди зеленой массы не попался лютик, который также известен как куриная слепота. Это растение может вызвать нарушение работы сердца и гибель животного. Кормить кроликов и грызунов лучше одуванчиками, снытью и клевером.

При признаках отравления животное необходимо как можно скорее показать ветеринарному специалисту. Пытаться лечить питомца самостоятельно не стоит, это может навредить.

Беречь от отравления

Удобрения, пестициды и другие садовые химикаты также могут нанести вред здоровью животных. Об этом обычно предупреждают и производители препаратов. Если же без использования химических веществ не обойтись, нужно четко следовать инструкции по применению. Лучше не выпускать животное на участок до тех пор, пока действие препарата не закончится.

Один из самых опасных химикатов на даче — отрава для крыс и мышей. Велика вероятность, что питомец может ее проглотить. Чтобы этого не произошло, оставляйте препарат в специальных контейнерах-ловушках, куда домашнее животное не сможет добраться. Вся бытовая и автомобильная химия, удобрения и ядохимикаты должны храниться в недоступном месте.

Избежать травмы

Для активных и любопытных собак большую опасность могут представлять глубокие ямы и колодцы. Чтобы избежать беды, их нужно закрыть.

Не следует выгуливать питомца в местах скопления строительного мусора. Там собака может повредить стеклом лапу, наступить на гвоздь или острый металлический предмет и получить серьезную травму. Если это случилось, необходимо промыть рану проточной водой с мылом, обработать перекисью водорода или слабым раствором марганцовки. При серьезных повреждениях, в том числе сухожилий или связок, вывихах нужно обязательно обратиться к ветеринару.

Предусмотреть встречу с дикими животными

Гуляя по загородным участкам, домашние питомцы могут встретить других животных, в том числе диких — переносчиков опасных заболеваний. Вот почему так важно перед выездом на дачу привить своего четвероногого друга от бешенства и лептоспироза. Кролики подлежат обязательной вакцинации от геморрагической болезни.

Проконсультироваться по вопросам ухода за домашними животными и оказания ветеринарных услуг, а также записаться на прием к ветврачу можно на портале mos.ru. Если нужно вызвать ветеринарного врача на дом, позвоните по телефону: +7 495 612-04-25.